Кубок Англии. Тоттенхэм и Челси побеждают, Ливерпуль ждет переигровка

Кубок Англии. 3-й раунд
«Челси»* – «Питерборо» – 4:1
Голы: 1:0 – 18 Педро, 2:0 – 43 Батшуайи, 3:0 – 52 Виллиан, 3:1 – 70 Николс, 4:1 – 75 Педро.
«Челси» – Бегович, Терри, Зума, Иванович, Кэйхилл (Айна, 57), Лофтус-Чик (Аспиликуэта, 70), Чалоба, Педро, Виллиан (Канте, 73), Фабрегас, Батшуайи.
«Питерборо» – Макги, Тафазолли, Хьюз (Бинном-Уильямс, 83), Смит, Бостуик, Энгол, Форрестер, Мэддисон (Тэйлор, 57), Николс, Леонарду, Эдвардс (Самуэльсен, 58).
Предупреждения: Форрестер (23), Фабрегас (24), Тафазолли (33).
Удаление: Терри (67).
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«Тоттенхэм»* – «Астон Вилла» – 2:0
Голы: 1:0 – 71 Дэвис, 2:0 – 80 Сон Хын Мин.
«Тоттенхэм» – Ворм, Дэвис, Алдервейрелд (Нкуду, 70), Картер-Викерс, Триппьер, Уинкс, Дайер, Сиссоко (Онома, 84), Виммер, Сон Хын Мин, Янссен (Алли, 60).
«Астон Вилла» – Джон стон, Амави, Бейкер, Честер, Бакуна, Тшибола, Адома (Грин, 77), Грилиш, Единак (Дэвис, 77), Хаттон, Агбонлахор (Маккормак, 77).
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«Кардифф» – «Фулхэм»* – 1:2
Голы: 1:0 – 8 Пилкингтон, 1:1 – 14 Юхансен, 1:2 – 33 Сессеньон.
«Кардифф» – Мерфи, Бамба, Ричардс, Беннетт, Халфорд (Харрис, 69), Роллс, Харрис (Нун, 80), Хьюз, Пилкингтон, Моррисон, Ламберт (О`Киф, 69).
«Фулхэм» – Беттинелли, Одои, Рим, Сигурдссон, Фредерикс, Кэрни, Макдоналд, Пьязон, Юхансен (Адениран, 81), Сессеньон (Мэлоун, 90), Алуко (Хамфрис, 85).
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«Мидлсбро»* – «Шеффилд Уэнсдей» – 3:0
Голы: 1:0 – 58 Лидбиттер, 2:0 – 67 Негредо, 3:0 – 90 де Рон.
«Мидлсбро» – Гьюзан, Эспиноса, Чемберс, Френд, Айяла, Клейтон (Даунинг, 62), де Рон, Лидбиттер, Траоре (Фабио, 62), Негредо, Стуани.
«Шеффилд Уэнсдей» – Уайлдс мит, Ловенс, Лис, Пудил, Палмер (Лукаш Жоау, 72), Уоллес (Макманаман, 46), Рич, Бэннан, Джонс, Форестьери, Флетчер (Нухиу, 71).
Предупреждения: Негредо (23), Флетчер (27), де Рон (48), Бэннан (57), Лидбиттер (60).
Удаление: Айяла (59).
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«Ливерпуль» – «Плимут» – 0:0**
«Ливерпуль» – Кариус, Александер-Арнолд, Гомес, Морено, Эджариа (Лаллана, 75), Стюарт, Джан (Старридж, 63), Лейва, Оджо, Вудберн (Фирмино, 75), Ориги.
«Плимут» – Маккормик, Брэдли, Сонго`О, Перрингтон, Трелкелд, Кэри, Фокс, Миллер (Смит, 76), Гарита (Тэннер, 65), Джервис, Слю.
* – проходят в следующий раунд
** – переигровка
Источник — Sport.ua
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