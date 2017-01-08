Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Федерація Футболу України

Кубок Англии. Тоттенхэм и Челси побеждают, Ливерпуль ждет переигровка

По итогам игрового дня дальше проходят также «Мидлсбро» и «Фулхэм»

  • 08.01.2017 20:18
  • 610 просмотров
  • 0 комментария
Метки
chelseafc.com. «Челси» – «Питерборо» – 4:1
© chelseafc.com. «Челси» – «Питерборо» – 4:1

Кубок Англии. 3-й раунд

«Челси»* – «Питерборо» – 4:1
Голы: 1:0 – 18 Педро, 2:0 – 43 Батшуайи, 3:0 – 52 Виллиан, 3:1 – 70 Николс, 4:1 – 75 Педро.

«Челси» – Бегович, Терри, Зума, Иванович, Кэйхилл (Айна, 57), Лофтус-Чик (Аспиликуэта, 70), Чалоба, Педро, Виллиан (Канте, 73), Фабрегас, Батшуайи.
«Питерборо» – Макги, Тафазолли, Хьюз (Бинном-Уильямс, 83), Смит, Бостуик, Энгол, Форрестер, Мэддисон (Тэйлор, 57), Николс, Леонарду, Эдвардс (Самуэльсен, 58).

Предупреждения: Форрестер (23), Фабрегас (24), Тафазолли (33).
Удаление: Терри (67).
_____________________________________________________________________________________________________________

«Тоттенхэм»* – «Астон Вилла» – 2:0
Голы: 1:0 – 71 Дэвис, 2:0 – 80 Сон Хын Мин.

«Тоттенхэм»  – Ворм, Дэвис, Алдервейрелд (Нкуду, 70), Картер-Викерс, Триппьер, Уинкс, Дайер, Сиссоко (Онома, 84), Виммер, Сон Хын Мин, Янссен (Алли, 60).
«Астон Вилла» – Джонстон, Амави, Бейкер, Честер, Бакуна, Тшибола, Адома (Грин, 77), Грилиш, Единак (Дэвис, 77), Хаттон, Агбонлахор (Маккормак, 77).
_____________________________________________________________________________________________________________

«Кардифф» – «Фулхэм»* – 1:2
Голы: 1:0 – 8 Пилкингтон, 1:1 – 14 Юхансен, 1:2 – 33 Сессеньон.

«Кардифф» – Мерфи, Бамба, Ричардс, Беннетт, Халфорд (Харрис, 69), Роллс, Харрис (Нун, 80), Хьюз, Пилкингтон, Моррисон, Ламберт (О`Киф, 69).
«Фулхэм» – Беттинелли, Одои, Рим, Сигурдссон, Фредерикс, Кэрни, Макдоналд, Пьязон, Юхансен (Адениран, 81), Сессеньон (Мэлоун, 90), Алуко (Хамфрис, 85).
_____________________________________________________________________________________________________________

«Мидлсбро»* – «Шеффилд Уэнсдей» – 3:0
Голы: 1:0 – 58 Лидбиттер, 2:0 – 67 Негредо, 3:0 – 90 де Рон.

«Мидлсбро»  – Гьюзан, Эспиноса, Чемберс, Френд, Айяла, Клейтон (Даунинг, 62), де Рон, Лидбиттер, Траоре (Фабио, 62), Негредо, Стуани.
«Шеффилд Уэнсдей» – Уайлдсмит, Ловенс, Лис, Пудил, Палмер (Лукаш Жоау, 72), Уоллес (Макманаман, 46), Рич, Бэннан, Джонс, Форестьери, Флетчер (Нухиу, 71).

Предупреждения: Негредо (23), Флетчер (27), де Рон (48), Бэннан (57), Лидбиттер (60).
Удаление: Айяла (59).
_____________________________________________________________________________________________________________

«Ливерпуль» – «Плимут» – 0:0**

«Ливерпуль» – Кариус, Александер-Арнолд, Гомес, Морено, Эджариа (Лаллана, 75), Стюарт, Джан (Старридж, 63), Лейва, Оджо, Вудберн (Фирмино, 75), Ориги.
«Плимут» – Маккормик, Брэдли, Сонго`О, Перрингтон, Трелкелд, Кэри, Фокс, Миллер (Смит, 76), Гарита (Тэннер, 65), Джервис, Слю.

* – проходят в следующий раунд
** – переигровка

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.