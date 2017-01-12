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Федерація Футболу України

Кубок Испании. Сельта оставляет за бортом Валенсию

«Эйбар» добыл стратегическую ничью с «Осасуной» и проходит в четвертьфинал

  • 12.01.2017 22:20
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rccelta.es. «Сельта» – «Валенсия» – 2:1
© rccelta.es. «Сельта» – «Валенсия» – 2:1

Кубок Испании. 1/8 финала

«Сельта»* – «Валенсия» – 2:1 (первый матч 4:1)
Голы: 1:0 – 61 Росси, 1:1 – 63 Винисиус Араужо, 2:1 – 90 Систо.

«Сельта» – Альварес, Кастро, Гомес, Ронкалья, Кабраль, Эрнандес (Васс, 81), Альваро Лемос (Диоп, 78), Радоя (Диас, 63), Систо, Росси, Хосеп Сенье.
«Валенсия» – Доменек, Мангаля, Хави Хименес (Адерлан Сантос, 70), Тони Лато, Жоау Канселу, Медран, Солер (Парехо, 46), Картабия, Баккали, Винисиус Араужо, Рафа Мир (Гайя, 65).

Предупреждение: Мангаля (60).
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«Эйбар»* – «Осасуна» – 0:0 (первый матч 3:0)

«Эйбар» – Риесго, дос Сантос, Гальвес, Жунка (Леон, 11), Капа, Рико (Дани Гарсия, 60), Пенья, Саррьеги, Эскаланте (Гонсалес, 77), Нано, Бебе.
«Осасуна» – Перес (Марио, 42), Гарсия Субирия, Фуэнтес, Буньюэль, Боннин, Олавиде, Аламо, Отеги, Тьенса (Санхурхо, 72), Ромеро, Кодро (Ривьер, 63).

Предупреждения: Гарсия Субирия (54), Эскаланте (69), Санхурхо (83).

* – проходят в следующий раунд

Источник — Sport.ua

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