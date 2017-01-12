Кубок Испании. Сельта оставляет за бортом Валенсию

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Германия выигрывает эстафету, украинки не дотянули до медали 23:13 — Ihor8 Спасибо за эмоции. Молодцы!!!!!!!!! Тренерам нужно попробовать поменять местами Джиму и Пидгрушну...

Днепр покинули семь игроков 22:47 — Webracer Якщо для існування такого футболу потрібно обкрадати звичайних людей, то нехай краще йому прийде ...