Кубок Испании. Сельта оставляет за бортом Валенсию

Кубок Испании. 1/8 финала
«Сельта»* – «Валенсия» – 2:1 (первый матч 4:1)
Голы: 1:0 – 61 Росси, 1:1 – 63 Винисиус Араужо, 2:1 – 90 Систо.
«Сельта» – Альварес, Кастро, Гомес, Ронкалья, Кабраль, Эрнандес (Васс, 81), Альваро Лемос (Диоп, 78), Радоя (Диас, 63), Систо, Росси, Хосеп Сенье.
«Валенсия» – Доменек, Мангаля, Хави Хименес (Адерлан Сантос, 70), Тони Лато, Жоау Канселу, Медран, Солер (Парехо, 46), Картабия, Баккали, Винисиус Араужо, Рафа Мир (Гайя, 65).
Предупреждение: Мангаля (60).
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«Эйбар»* – «Осасуна» – 0:0 (первый матч 3:0)
«Эйбар» – Риесго, дос Сантос, Гальвес, Жунка (Леон, 11), Капа, Рико (Дани Гарсия, 60), Пенья, Саррьеги, Эскаланте (Гонсалес, 77), Нано, Бебе.
«Осасуна» – Перес (Марио, 42), Гарсия Субирия, Фуэнтес, Буньюэль, Боннин, Олавиде, Аламо, Отеги, Тьенса (Санхурхо, 72), Ромеро, Кодро (Ривьер, 63).
Предупреждения: Гарсия Субирия (54), Эскаланте (69), Санхурхо (83).
* – проходят в следующий раунд
Источник — Sport.ua
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