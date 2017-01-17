Бутко выбыл на две недели

© shakhtar.com. Богдан Бутко

Донецкий «Шахтер» провел самую продолжительную тренировку на зимних сборах. Почти два с половиной часа занятия на поле включали упражнения на пресс, различные вариации бега и двусторонние игры. Защитники и нападающие отдельно отрабатывали стандартные положения.

Не принимал участие в тренировке Богдан Бутко. Накануне в столкновении с партнером он получил перелом скуловой кости, и сегодня защитнику «горняков» предстоит операция. Восстановление займет две-три недели.

Источник — ФК Шахтер

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