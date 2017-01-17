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Федерація Футболу України

Бутко выбыл на две недели

Защитник «Шахтера» получил перелом скуловой кости

  • 17.01.2017 15:23
  • 609 просмотров
  • 4 комментария
Метки
shakhtar.com. Богдан Бутко
© shakhtar.com. Богдан Бутко

Донецкий «Шахтер» провел самую продолжительную тренировку на зимних сборах. Почти два с половиной часа занятия на поле включали упражнения на пресс, различные вариации бега и двусторонние игры. Защитники и нападающие отдельно отрабатывали стандартные положения.

Не принимал участие в тренировке Богдан Бутко. Накануне в столкновении с партнером он получил перелом скуловой кости, и сегодня защитнику «горняков» предстоит операция. Восстановление займет две-три недели.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    zhevaua
      zhevaua, 17.01.2017 15:27
    +2
    А заголовок такой, судя из названия, у него чуть ли не бутса оппонента в башке застряла.
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    sasha112006
    online
      sasha112006, 17.01.2017 15:28
    +2
    Спорт юа,хоть иногда думайте ,прежде чем лепить такое название статьи!
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    Оладик_ЙА
    online
      Оладик_ЙА, 17.01.2017 15:31
    +2
    я по заголовку подумал что у его кусок лома в голове застрял наполовину
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    ne_zidan
    online
      ne_zidan, 17.01.2017 15:31
    +3
    А почему бы сразу в заголовке статьи не написать " Бутко порнули ножом на тренировке" ? "Проломили голову" и перелом скуловой кости -это две разные вещи !!!
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