Кубок Испании. Атлетико громит Эйбар в первом матче

Кубок Испании. 1/4 финала
«Атлетико» – «Эйбар» – 3:0
Голы: 1:0 – 28 Гризманн, 2:0 – 60 Корреа, 3:0 – 68 Гамейро.
«Атлетико» – Мойя, Хуанфран, Хименес, Савич, Филипе Луис, Феррейра Карраско (Габи, 66), Коке, Гризманн, Сауль, Корреа (Гамейро, 63), Гайтан (Годин, 77).
«Эйбар» – Йоэль, Капа, Гальвес, Лежен, Ривера, Гонсалес (Энрик, 65), Эскаланте (Саррьеги, 74), Рико, Инуи (Луна, 65), Пенья, Бебе.
Предупреждения: Эскаланте (27), Сауль (63), Рико (67), Гальвес (85).
Источник — Sport.ua
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