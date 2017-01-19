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Федерація Футболу України

Кубок Испании. Атлетико громит Эйбар в первом матче

Подопечные Диего Симеоне сделали отличный задел перед ответным поединком

  • 19.01.2017 22:43
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atleticodemadrid.com. «Атлетико» – «Эйбар» – 3:0
© atleticodemadrid.com. «Атлетико» – «Эйбар» – 3:0

Кубок Испании. 1/4 финала

«Атлетико» – «Эйбар» – 3:0
Голы: 1:0 – 28 Гризманн, 2:0 – 60 Корреа, 3:0 – 68 Гамейро.

«Атлетико» – Мойя, Хуанфран, Хименес, Савич, Филипе Луис, Феррейра Карраско (Габи, 66), Коке, Гризманн, Сауль, Корреа (Гамейро, 63), Гайтан (Годин, 77).
«Эйбар» – Йоэль, Капа, Гальвес, Лежен, Ривера, Гонсалес (Энрик, 65), Эскаланте (Саррьеги, 74), Рико, Инуи (Луна, 65), Пенья, Бебе.

Предупреждения: Эскаланте (27), Сауль (63), Рико (67), Гальвес (85).

Источник — Sport.ua

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