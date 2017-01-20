Кубок Италии. Рома сокрушает Сампдорию и проходит в четвертьфинал

Кубок Италии. 1/8 финала
«Рома» – «Сампдория» – 4:0
Голы: 1:0 – 39 Наингголан, 2:0 – 47 Джеко, 3:0 – 61 Эль-Шаарави, 4:0 – 90 Наингголан.
«Рома» – Алиссон, Фасио, Жезус, Мариу Руй (Эмерсон, 78), Рюдигер, Наингголан, де Росси, Эль-Шаарави (Перотти, 67), Паредес, Бруно Перес, Джеко (Тотти, 62).
«Сампдория» – Пуджони, Сильвестре, Додо (Павлович, 78), Берешиньски, Реджини, Джуричич, Чигарини, Фернандеш, Линетти (Прат, 68), Муриэль, Будимир (Шик, 62).
Источник — Sport.ua
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