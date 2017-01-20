Кубок Испании. Барселона минимально обыграла Реал Сосьедад

Кубок Испании. 1/4 финала (первый матч)
«Реал Сосьедад» – «Барселона» – 0:1
Гол: 0:1 – 21, пенальти Неймар.
«Реал Сосьедад» – Рульи, Навас, Элустондо, Берчиче, Мартинес, Сурутуса, Ильярраменди, Ойарсабаль, Прието (Каналес, 76), Вела (Хуанми, 72), Виллиан Жозе (Конча, 80).
«Барселона» – Силлессен, Умтити, Пике, Динь, Серджи Роберто, Ракитич (Суарес, 69), Бускетс, Иньеста (Андре Гомеш, 46), Неймар, Месси, Суарес.
Предупреждения: Месси (43), Неймар (64), Ильярраменди (90).
Источник — Sport.ua
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