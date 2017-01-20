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Федерація Футболу України

Кубок Испании. Барселона минимально обыграла Реал Сосьедад

Неймар с пенальти забил единственный гол в матче

  • 20.01.2017 00:11
  • 152 просмотров
  • 2 комментария
Метки
fcbarcelona.es
© fcbarcelona.es

Кубок Испании. 1/4 финала (первый матч)

«Реал Сосьедад» – «Барселона» – 0:1
Гол: 0:1 – 21, пенальти Неймар.

«Реал Сосьедад» – Рульи, Навас, Элустондо, Берчиче, Мартинес, Сурутуса, Ильярраменди, Ойарсабаль, Прието (Каналес, 76), Вела (Хуанми, 72), Виллиан Жозе (Конча, 80).
«Барселона» – Силлессен, Умтити, Пике, Динь, Серджи Роберто, Ракитич (Суарес, 69), Бускетс, Иньеста (Андре Гомеш, 46), Неймар, Месси, Суарес.

Предупреждения: Месси (43), Неймар (64), Ильярраменди (90).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    deN.
      deN., 20.01.2017 00:15
    -1
    ну й суддівство, в нас і то краще судять...
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    trancelife
    online
      trancelife, 20.01.2017 01:12
    0
    нормальное судейство. заипали сосьедады - весь второй тайм вместо того, чтобы отыгрываться, они на каждый свисток реагировали по-дебильному. хотя, за 90 минут ни разу даже в створ не ударили
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