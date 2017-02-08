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Федерація Футболу України

Евгений Коноплянка забил в матче Кубка Германии

«Шальке 04» выходит в четвертьфинал, побеждая «Сандхаузен»

  • 08.02.2017 21:43
  • 1186 просмотров
  • 2 комментария
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schalke04.de. Евгений Коноплянка
© schalke04.de. Евгений Коноплянка

Клуб Евгений Коноплянки «Шальке 04» вышел в четвертьфинал Кубка Германии, оформив разгромную победу выездном матче стадии 1/8 финала в матче против «Сандхаузена» 4:1.

Игрок сборной Украины, выйдя на замену на 63-й минуте, установил окончательный счет матча, отличившись забитым мячом спустя 8 минут после появления на поле.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    tarasbulba007
    online
      tarasbulba007, 08.02.2017 22:07
    0
    В какой лиге играет «Сандхаузен»?
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 08.02.2017 22:13
    0
    tarasbulba007, 08.02.2017 22:07
    В какой лиге играет «Сандхаузен»?
    Бореться за попадання в Бундеслігу, на данийМомент 6 місце 2 Бундесліга.
    Ссылка
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