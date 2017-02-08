© schalke04.de. Евгений Коноплянка

Клуб Евгений Коноплянки «Шальке 04» вышел в четвертьфинал Кубка Германии, оформив разгромную победу выездном матче стадии 1/8 финала в матче против «Сандхаузена» 4:1. Игрок сборной Украины, выйдя на замену на 63-й минуте, установил окончательный счет матча, отличившись забитым мячом спустя 8 минут после появления на поле.

Источник — Sport.ua

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