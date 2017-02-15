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Федерація Футболу України

Матчи 1/4 финала Кубка Украины пройдут 5 апреля

Полуфинальные поединки перенесены на 26 апреля

  • 15.02.2017 10:46
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ФФУ
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У відповідності до рішення КДК ФФУ, Дирекція УПЛ визначила дату проведення матчів 1/4 фіналу Кубка України.
 
Поєдинки «Полтава» – «Шахтар» (Донецьк) та «Нафтовик-Укрнафта» (Охтирка) – «Динамо» (Київ) відбудуться 5 квітня 2017 року.
 
У зв’язку з визначенням 5 квітня датою проведення матчів 1/4 фіналу Кубка України (що не відбулись), зважаючи на форс-мажорні обставини, матчі 1/2 фіналу Кубка України перенесені на 26 квітня 2017 року.
 

Источник — ФПЛ

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