Кубок Италии. Ювентус одержал волевую победу над Наполи

Кубок Италии. 1/2 финала. Первый матч.
Ювентус – Наполи - 3:1 (0:1)
Пауло Дибала, 47, с пенальти, 69, с пенальти, Гонсало Игуаин, 64 - Хосе-Мария Кальехон, 36
«Ювентус»: Норберто Нето, Квадво Асамоа (Алекс Сандро, '73), Андреа Барцальи, Джорджио Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Штефан Лихтштайнер (Хуан Куадрадо, '46), Гонсало Игуаин, Марио Манджукич, Пауло Дибала (Марко Пьяца, '85)
«Наполи»: Хосе Рейна, Иван Стринич, Калиду Кулибали, Кристиан Маджио, Рауль Альбиоль, Амаду Диавара, Аркадиуш Милик (Дрис Мертенс, '61), Марек Хамшик (Петр Зелински, '57), Марко Рог (Леонардо Паволетти, '83), Лоренцо Инсинье, Хосе-Мария Кальехон
Квадво Асамоа, 26. Штефан Лихтштайнер, 40. - Амаду Диавара, 21. Аркадиуш Милик, 38. Марко Рог, 58. Хосе Рейна, 68. Кристиан Маджио, 68.
Источник — Sport.ua
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