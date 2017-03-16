Финал Кубка Украины перенесен на 17 мая

На Исполкоме Федерации футбола Украины было принято решение перенести финал Кубка Украины с 4 июня на 17 мая.
Исполком поддержал инициативу главы комитета сборных Мирона Маркевича, который выступил с данным предложением.
Перенос финала – в интересах сборной Украины. Напомним, национальная команда проведет 11 июня отборочный матч ЧМ-2018 с Финляндией, а также планирует товарищескую встречу с Мальтой.
Источник — Сегодня Спорт
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