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Федерація Футболу України

Финал Кубка Украины перенесен на 17 мая

Дату поединка изменили в интересах сборной Украины

  • 16.03.2017 15:58
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Метки
ФФУ
© ФФУ

На Исполкоме Федерации футбола Украины было принято решение перенести финал Кубка Украины с 4 июня на 17 мая.

Исполком поддержал инициативу главы комитета сборных Мирона Маркевича, который выступил с данным предложением.

Перенос финала – в интересах сборной Украины. Напомним, национальная команда проведет 11 июня отборочный матч ЧМ-2018 с Финляндией, а также планирует товарищескую встречу с Мальтой.

Источник — Сегодня Спорт

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