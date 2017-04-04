САБО: «Возможно, поле Полтавы довели до такого состояния специально»

Известный эксперт и экс-главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением относительно состояния поля на полтавском стадионе «Локомотив» накануне матча четвертьфинала Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером».

- Мы всегда говорим, что кубковая игра - это отдельный от общей структуры поединок. Команды из низших лиг на таких стадиях всегда настраиваются запредельно и могут выдать неплохой матч. Поэтому, я думаю, что «Шахтеру» будет тяжело, потому что матч будет насыщен борьбой.

- На стадионе «Полтавы» газон, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Это похоже на диверсию - клуб уже второй раз проваливает подготовку к поединку Кубка Украины...

- Состояния поля я не видел, но если все так, как вы говорите, то тогда все мастерство футболистов «Шахтера» нивелируется. Не знаю, диверсия это или нет, возможно, поле довели до такого состояния специально, чтобы повлиять на уровень игры «Шахтера». Ну что могут сделать игроки «горняков» на плохом поле? Все-таки, мы гордимся, что у нас есть «Шахтер» и «Динамо», которые выступают на международной арене и представляют нашу страну, а здесь такое отношение. В случае, если газон на стадионе «Полтавы» не соответствует регламентным нормам, этот матч необходимо сыграть на стадионе имени Бутовского. Ведь другого выхода, в таком случае, нет. Если не подготовили поле - засчитать техническое поражение. Нельзя же столько тянуть, - заявил Сабо.

Напомним, матч «Полтава» - «Шахтер» должен был состояться осенью, однако тогда полтавский клуб не сумел подготовить поле к поединку. Матч был перенесен на 5 апреля.

Даниил ВЕРЕИТИН