Сергей СИДОРЧУК: «Задача Динамо – завоевать Кубок Украины»

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук дал понять, завтрашний матч 1/4 финала Кубка Украины против ахтыркского «Нефтяника» его команда готовится провести основным составом.
«К матчу с «Нефтяником» готовятся все футболисты основной обоймы. И на состоявшемся в понедельник командном собрании был сделан особый акцент на том, что перед «Динамо» стоит задача завоевать Кубок Украины. Поэтому, уверен, даже речи не будет идти о том, что поединок с «Нефтяником» для нас менее значим, чем любой из матчей чемпионата Украины», — сказал Сидорчук.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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