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Федерація Футболу України

Сергей СИДОРЧУК: «Задача Динамо – завоевать Кубок Украины»

Киевская команда настраивается на поединок с «Нефтяником»

  • 04.04.2017 09:32
  • 221 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук дал понять, завтрашний матч 1/4 финала Кубка Украины против ахтыркского «Нефтяника» его команда готовится провести основным составом.

«К матчу с «Нефтяником» готовятся все футболисты основной обоймы. И на состоявшемся в понедельник командном собрании был сделан особый акцент на том, что перед «Динамо» стоит задача завоевать Кубок Украины. Поэтому, уверен, даже речи не будет идти о том, что поединок с «Нефтяником» для нас менее значим, чем любой из матчей чемпионата Украины», — сказал Сидорчук.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    Sasha3110
      Sasha3110, 04.04.2017 09:46
    -1
    Шахта вам не даст завоевать,потому что в єтом сезоне они на голову сильнее за вас и єто факт!!!
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    sviatoslavovich
    online
    sviatoslavovich, 04.04.2017 09:49
    0
    Sasha3110, 04.04.2017 09:46
    Шахта вам не даст завоевать,потому что в єтом сезоне они на голову сильнее за вас и єто факт!!!

    Чукча писатель?
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    Юра Бойко
      Юра Бойко, 04.04.2017 09:58
    0
    Sasha3110, 04.04.2017 09:46
    Шахта вам не даст завоевать,потому что в єтом сезоне они на голову сильнее за вас и єто факт!!!
    А кто ты такой, чтобы устанавливать факты? Судя по грамматике, судья Верховного суда, не иначе.
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    WADO 1976
    online
      WADO 1976, 04.04.2017 10:30
    0
    Наивный ! Ты за второе место переживай лучше ,а то Заря судя по игре с Шахтером должна бы разорвать вас как тузик грелку !А кубок и без вас найдет своего обладателя !
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