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Федерація Футболу України

Сергей ПАЛКИН: «На поле Полтавы играть невозможно»

Генеральный директор «Шахтера» считает, что матч Кубка Украины нужно перенести на стадион «Ворсклы»

  • 04.04.2017 11:15
  • 306 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин жестко раскритиковал качество поля ФК «Полтава», с которым «горнякам» предстоит встреча в 1/4 финала Кубка Украины.

«Все понимают, что проводить игру там невозможно. Кроме самого клуба «Полтава», который настаивает, чтобы именно на этом газоне состоялась игра. Но есть же какие-то правила, требования, обязательства, которые нужно выполнять. Если вы уже дошли до такого уровня, до 1/4 финала Кубка Украины, то будьте добры предоставить нормальный газон.

Должно быть стыдно проводить матчи на таких полях вообще. Просто стыдно. И клубам, и футбольным органам, которые разрешают это делать. Мы никого не спасаем, мы топим наш турнир. Если мы будем играть на таких полях, то это неуважение к самому турниру и к болельщикам, потому что это будут показывать по телевидению. Состояние поля просто ужасное.

Директор матча и комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований рекомендуют не проводить матч на этом поле, рекомендуют перенести его на стадион «Ворскла». Надеюсь, что к рекомендациям прислушаются и примут правильное решение те люди, которые должны его принимать», — отметил Палкин.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 04.04.2017 11:44
    0
    Палкинд - что опят лед и снег?
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    sasha112006
    online
      sasha112006, 04.04.2017 11:49
    -3
    Андрій Некрасов, 04.04.2017 11:44
    Палкинд - что опят лед и снег?
    ты видел этот огород!?
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    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 04.04.2017 11:52
    +2
    Конечно видел, нормальное поле, не хуже того что в Одессе было... мяч прыгает, трава есть... что еще надо? просто кротам не поныть - себя не уважать
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    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 04.04.2017 11:56
    +1
    Должно быть стыдно...
    _____________________
    Саме так!! Повинно бути соромно палкіну за бабське ниття, за громадянську позицію, за свою поведінку, за відношення до тих, хто тебе приютив, обігрів, стадіон надав... Де не з'явиться - всюду гадять.

    По матчу:ніхто до них не нив, всі виходили і грали. Ви не ліпші за інших. Виходьте й грайте! А то як матч Чорноморець - Олімпік на піску - норм!, Олімпік - Карпати (де технічна поразка Олімпіку була забезпечена ЗА РЕГЛАМЕНТОМ!!!) - норм!!! Але ж ми не всі!!! Ми, з понтом, найпопулярніший клюб ненависної нам України (дарма, що тіко за версією соц мереж після проплачених "розкруток" груп). Ми не маємо бути як всі!! Тіко не ми!! Ні, любі кротики, ні. Ви таки будете грати там, де скаже Полтава, а не де захочете ви. Бажаю Полтаві перемоги.
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