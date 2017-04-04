Сергей ПАЛКИН: «На поле Полтавы играть невозможно»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин жестко раскритиковал качество поля ФК «Полтава», с которым «горнякам» предстоит встреча в 1/4 финала Кубка Украины.

«Все понимают, что проводить игру там невозможно. Кроме самого клуба «Полтава», который настаивает, чтобы именно на этом газоне состоялась игра. Но есть же какие-то правила, требования, обязательства, которые нужно выполнять. Если вы уже дошли до такого уровня, до 1/4 финала Кубка Украины, то будьте добры предоставить нормальный газон.

Должно быть стыдно проводить матчи на таких полях вообще. Просто стыдно. И клубам, и футбольным органам, которые разрешают это делать. Мы никого не спасаем, мы топим наш турнир. Если мы будем играть на таких полях, то это неуважение к самому турниру и к болельщикам, потому что это будут показывать по телевидению. Состояние поля просто ужасное.

Директор матча и комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований рекомендуют не проводить матч на этом поле, рекомендуют перенести его на стадион «Ворскла». Надеюсь, что к рекомендациям прислушаются и примут правильное решение те люди, которые должны его принимать», — отметил Палкин.