Сергей ПАЛКИН: «На поле Полтавы играть невозможно»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин жестко раскритиковал качество поля ФК «Полтава», с которым «горнякам» предстоит встреча в 1/4 финала Кубка Украины.
«Все понимают, что проводить игру там невозможно. Кроме самого клуба «Полтава», который настаивает, чтобы именно на этом газоне состоялась игра. Но есть же какие-то правила, требования, обязательства, которые нужно выполнять. Если вы уже дошли до такого уровня, до 1/4 финала Кубка Украины, то будьте добры предоставить нормальный газон.
Должно быть стыдно проводить матчи на таких полях вообще. Просто стыдно. И клубам, и футбольным органам, которые разрешают это делать. Мы никого не спасаем, мы топим наш турнир. Если мы будем играть на таких полях, то это неуважение к самому турниру и к болельщикам, потому что это будут показывать по телевидению. Состояние поля просто ужасное.
Директор матча и комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований рекомендуют не проводить матч на этом поле, рекомендуют перенести его на стадион «Ворскла». Надеюсь, что к рекомендациям прислушаются и примут правильное решение те люди, которые должны его принимать», — отметил Палкин.
Источник — ТК Футбол
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Саме так!! Повинно бути соромно палкіну за бабське ниття, за громадянську позицію, за свою поведінку, за відношення до тих, хто тебе приютив, обігрів, стадіон надав... Де не з'явиться - всюду гадять.
По матчу:ніхто до них не нив, всі виходили і грали. Ви не ліпші за інших. Виходьте й грайте! А то як матч Чорноморець - Олімпік на піску - норм!, Олімпік - Карпати (де технічна поразка Олімпіку була забезпечена ЗА РЕГЛАМЕНТОМ!!!) - норм!!! Але ж ми не всі!!! Ми, з понтом, найпопулярніший клюб ненависної нам України (дарма, що тіко за версією соц мереж після проплачених "розкруток" груп). Ми не маємо бути як всі!! Тіко не ми!! Ні, любі кротики, ні. Ви таки будете грати там, де скаже Полтава, а не де захочете ви. Бажаю Полтаві перемоги.
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