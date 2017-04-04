ГЕНИНСОН: Просили Полтаву перенести матч с Шахтером на стадион Ворсклы

Матч в Полтаве находится под угрозой срыва.

«Ужасное поле в Полтаве. Мы написали письмо на клуб полтавский и попросили перенести игру на стадион «Ворсклы», но они отказались.

Только если делегат матча и арбитр примут решение, что на поле играть нельзя, тогда будет опять КДК решать – форс-мажор или нет», – сказал Генинсон.

Ранее генеральный директор горняков Сергея Палкин заявил, что на поле «Полтавы» играть невозможно.

Матч «Полтава» – «Шахтер» состоится 5 апреля.