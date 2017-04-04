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Федерація Футболу України

ГЕНИНСОН: Просили Полтаву перенести матч с Шахтером на стадион Ворсклы

Президент УПЛ – о состоянии поля на стадионе «Локомотив» в Полтаве

  • 04.04.2017 12:35
  • 428 просмотров
  • 3 комментария
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Sport.ua. Владимир Генинсон
© Sport.ua. Владимир Генинсон

Матч в Полтаве находится под угрозой срыва.

«Ужасное поле в Полтаве. Мы написали письмо на клуб полтавский и попросили перенести игру на стадион «Ворсклы», но они отказались.

Только если делегат матча и арбитр примут решение, что на поле играть нельзя, тогда будет опять КДК решать – форс-мажор или нет», – сказал Генинсон.

Ранее генеральный директор горняков Сергея Палкин заявил, что на поле «Полтавы» играть невозможно.

Матч «Полтава» – «Шахтер» состоится 5 апреля.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Vyacheslav Krusser
    Vyacheslav Krusser, 04.04.2017 13:14
    -2
    пускай играют!
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    FidanFCCO
    online
      FidanFCCO, 04.04.2017 13:27
    -1
    пусть играют,задолбали ныть
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    reignofshakhtar
    online
      reignofshakhtar, 04.04.2017 13:34
    0
    На тому городі тільки корів пасти та моркву вирощувати.
    Грати не потрібно, ящо вони вперті цабе - хай технарь Полтаві дають. А перенести матч на Ворсклу - то добре рішення.
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