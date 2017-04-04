Владимир КНЫШ: «Несколько игроков Нефтянника травмированы»

Главный тренер «Нефтяника» Владимир Кныш дал комментарий относительно подготовки его команды к домашнему матчу 1/4 финала Кубка Украины против киевского «Динамо».

«У нас есть некоторые вопросы по составу, несколько игроков травмированы. После игры в выходные надо понять, все ли ключевые футболисты смогут принять участие в игре с «Динамо».

Но, в любом случае, мы имеем 22 футболиста в команде, даже 23 - недавно заявили Загинайлова. Ребята понимают свои задачи на поле и знают, что надо для их выполнения делать», - сказал Кныш.