Владимир КНЫШ: «Несколько игроков Нефтянника травмированы»

Главный тренер «Нефтяника» Владимир Кныш дал комментарий относительно подготовки его команды к домашнему матчу 1/4 финала Кубка Украины против киевского «Динамо».
«У нас есть некоторые вопросы по составу, несколько игроков травмированы. После игры в выходные надо понять, все ли ключевые футболисты смогут принять участие в игре с «Динамо».
Но, в любом случае, мы имеем 22 футболиста в команде, даже 23 - недавно заявили Загинайлова. Ребята понимают свои задачи на поле и знают, что надо для их выполнения делать», - сказал Кныш.
Источник — Динамомания
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