НЕХТИЙ: «Газон в Полтаве сыграет нам на руку в матче с Шахтером»

Полузащитник ФК «Полтава» Владислав Нехтий поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против «Шахтера».

«Хочется себя посмотреть на фоне «Шахтера», гранда украинского футбола, тем более мне, как воспитаннику клуба. Всегда приятно играть против своей бывшей команды. Хочется, конечно, что-то и доказать, посмотрим. Мы понимаем, что это будет тяжелейшая игра, ведь «Шахтер» есть «Шахтер». Но мы будем стараться выполнить установку тренера. Стадия состоит из одной игры. Все может быть.

Мы хорошо играем в контратакующий футбол. То, что требует от нас тренер при быстром переходе из обороны в атаку. В этом году мы сыграли три игры, и в каждой из них у нас были моменты, когда выбегали в опасные контратаки.

Мы все сборы провели на искусственном поле. Когда приехали в Киев на первую игру года с «Оболонью» было чуть тяжело, ноги немного не слушались вначале, но потом разбегались. Потом нам успели подготовить естественное поле на базе, мы несколько дней готовились на нем, а уже после игры с «Ильичевцем» постоянно начали тренироваться на натуральном.

Газон в Полтаве сыграет нам на руку. До игры с «Ильичевцем» мы поле не видели. На одной половине трава была зеленая, а на другой – желтая. Будем надеяться, что это пойдет нам на пользу», – сказал Нехтий.

Напомним, руководство «Полтавы» отказалось перенести кубовую встречу на стадион «Ворскла» им. Бутовского.

Поединок «Полтава» – «Шахтер» состоится завтра, 5 апреля. Начало матча в 14:00.