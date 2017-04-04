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Федерація Футболу України

Рыбалка и Цыганков не поехали с Динамо в Ахтырку

Полузащитники киевлян находятся в клубном лазарете

  • 04.04.2017 15:37
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ФК Динамо Киев. Сергей Рыбалка
© ФК Динамо Киев. Сергей Рыбалка

На перенесенный матч 1/4 финала Кубка Украины с Нефтяником-Укрнафта делегация киевского «Динамо» отправится сегодня – команда прилетит в Сумы, а оттуда поедет в Ахтырку на автобусе.

Главный тренер киевлян берет на игру всех основных исполнителей, кроме травмированных. После матча с Александрией компанию Евгению Хачериди в клубном лазарете составили Сергей Рыбалка и Виктор Цыганков, которые завтра, 5 апреля,  не сыграют. Напомним, что начало поединка — в 17.00.

Источник — zbirna.com

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