Рыбалка и Цыганков не поехали с Динамо в Ахтырку

На перенесенный матч 1/4 финала Кубка Украины с Нефтяником-Укрнафта делегация киевского «Динамо» отправится сегодня – команда прилетит в Сумы, а оттуда поедет в Ахтырку на автобусе.
Главный тренер киевлян берет на игру всех основных исполнителей, кроме травмированных. После матча с Александрией компанию Евгению Хачериди в клубном лазарете составили Сергей Рыбалка и Виктор Цыганков, которые завтра, 5 апреля, не сыграют. Напомним, что начало поединка — в 17.00.
Источник — zbirna.com
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