Шахтер готовится к 1/4 финала Кубка Украины

А что , Казань развалить надо ? Тогда ребруха им подойдет ! Вот Дырнаму доконает ,и сразу забир...

НЕХТИЙ: «Отсутствие газона в Полтаве сыграет нам на руку в матче с Шахтером».Так правильней звучи...

Скажу от себя лично, мне глубоко плевать, кто играл до этого на подобном поле и почему одним разр...

Чудо - ты ! Играл бы Шахтер в Охтырке - молчал бы Палкин ! Но в Полтаве реально есть стадион на...

Палкин чей Директор клуба?

Чудо ты в лаптях! Причём здесь Динамо! Палкин чей Президент? Кто его ныть заставляет, что газон в...

Не говори за всех УКРАИНЦЕВ ! Не все они такие тупые как ты !

Палкин вообще наверное хотел бы играть все матчи ( и гостевые в том числе в Харькове) И что бы...

Да проходьте собі будь-ласка. Тільки без традиційного ниття та зайвого перематчегового тиску на с...