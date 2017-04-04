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Федерація Футболу України

Шахтер готовится к 1/4 финала Кубка Украины

«Горняки» – в ожидании перенесенного кубкового матча с «Полтавой»

  • 04.04.2017 16:15
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Игра 1/4 финала Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером» не состоялась в конце ноября прошлого года из-за промерзшего газона стадиона «Локомотив» и высокого риска нанесения травм футболистам.

Утром 4 апреля «оранжево-черные» провели предыгровую сессию, которая привычно состояла из комплекса тактических упражнений и отработки стандартных положений. Отметим, что с первой командой сегодня тренировался полузащитник молодежного состава Гиорги Арабидзе. Не готовится к завтрашнему поединку лишь травмированный Дентиньо.

После обеда и отдыха дончане отправятся в аэропорт. Вылет в Полтаву назначен на 20:30.

Напомним, матч 1/4 финала Кубка Украины «Полтава» – «Шахтер» состоится 5 апреля. Начало в 14:00.

Источник — ФК Шахтер

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