Шахтер готовится к 1/4 финала Кубка Украины

Игра 1/4 финала Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером» не состоялась в конце ноября прошлого года из-за промерзшего газона стадиона «Локомотив» и высокого риска нанесения травм футболистам.
Утром 4 апреля «оранжево-черные» провели предыгровую сессию, которая привычно состояла из комплекса тактических упражнений и отработки стандартных положений. Отметим, что с первой командой сегодня тренировался полузащитник молодежного состава Гиорги Арабидзе. Не готовится к завтрашнему поединку лишь травмированный Дентиньо.
После обеда и отдыха дончане отправятся в аэропорт. Вылет в Полтаву назначен на 20:30.
Напомним, матч 1/4 финала Кубка Украины «Полтава» – «Шахтер» состоится 5 апреля. Начало в 14:00.
Источник — ФК Шахтер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.