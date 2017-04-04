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Федерація Футболу України

Директор Полтавы: «Где в регламенте что-то написано о цвете травы?»

Богдан Винницкий считает, что состояние газона стадиона «Локомотив» удовлетворительное

  • 04.04.2017 16:44
  • 770 просмотров
  • 6 комментария
Метки
tribuna.com. стадион «Локомотив»
© tribuna.com. стадион «Локомотив»

Директор «Полтавы» Богдан Винницкий рассказал о состоянии газона стадиона «Локомотив», а также ответил, почему клуб не стал рассматривал другие места проведения матча.

«Переносить матч мы не стали, потому что играли матч чемпионата против «Ильичевца» на своем поле. На данный момент состояние газона находится в гораздо лучшем состоянии, чем в игре против мариупольской команды.

Наши коллеги из «Ворсклы» нам помогли – они обработали вратарские площадки. Также были обработаны наиболее проблемные участки поля. У нас нет участков без травы, она местами вымерла. Просто она другого цвета, но она там есть.

Говорят о том, что арбитр перед матчем будет тщательно смотреть и принимать решение, можно ли проводить игру на таком поле? Послушайте, в прошлый раз, перед игрой с «Шахтером», Березка, когда проверял способность газона принимать футбольный матч, брал бутсы и вдавливал их в газон, смотрел насколько глубоко заходят шипы. А сейчас что? Некрасивый цвет? Так вы мне скажите, где в регламенте что-то написано о цвете травы?

Сравнить качество поля с газоном на стадионе «Черноморец»? Я думаю, что наше поле находится в лучшем состоянии», – сказал Винницкий.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    Mykhailo Stepanov
      Mykhailo Stepanov, 04.04.2017 17:00
    +4
    Я не понял....она ВЫМЕРЛА ? или ОНА ТАМ ЕСТЬ ? Или ОНА ТАМ МЕРТВАЯ ЕСТЬ?
    Я знаю есть трава НЕ зеленого цвета, но её используют не на футбольном поле. Может её и употребляет пан Богдан?
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    And_er_son
    And_er_son, 04.04.2017 17:01
    -2
    Как ни крути, а он прав))
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    sviatoslavovich
    sviatoslavovich, 04.04.2017 17:07
    -1
    Mykhailo Stepanov, 04.04.2017 17:00
    Я не понял....она ВЫМЕРЛА ? или ОНА ТАМ ЕСТЬ ? Или ОНА ТАМ МЕРТВАЯ ЕСТЬ?
    Я знаю есть трава НЕ зеленого цвета, но её используют не на футбольном поле. Может её и употребляет пан Богдан?

    Та трава тоже зеленая Но дело не в этом, дело в том что о цвете травы действительно в регламенте ничего не написано
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    osyasv
      osyasv, 04.04.2017 17:12
    0
    Mykhailo Stepanov, 04.04.2017 17:00
    Я не понял....она ВЫМЕРЛА ? или ОНА ТАМ ЕСТЬ ? Или ОНА ТАМ МЕРТВАЯ ЕСТЬ?
    Я знаю есть трава НЕ зеленого цвета, но её используют не на футбольном поле. Может её и употребляет пан Богдан?
    Ну это как волосы, они ж "мёртвые", но они есть.
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    dnk-msk
      dnk-msk, 04.04.2017 17:29
    +1
    Все же ясно, чему тут удивляться: Полтава видит единственный шанс - нивелировать класс игроков Шахтёра за счёт огорода!
    Я тоже не люблю постоянное нытьё представителей Шахтёра, но здесь же не поле, а полный трэш!
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    solova63
      solova63, 04.04.2017 17:31
    +4
    вот интересно, если у пана Директора на даче будет ТАКАЯ трава - он тоже станет петь эту песню, мол, всё зашибись, газон чётенький?
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