Директор Полтавы: «Где в регламенте что-то написано о цвете травы?»

Директор «Полтавы» Богдан Винницкий рассказал о состоянии газона стадиона «Локомотив», а также ответил, почему клуб не стал рассматривал другие места проведения матча.
«Переносить матч мы не стали, потому что играли матч чемпионата против «Ильичевца» на своем поле. На данный момент состояние газона находится в гораздо лучшем состоянии, чем в игре против мариупольской команды.
Наши коллеги из «Ворсклы» нам помогли – они обработали вратарские площадки. Также были обработаны наиболее проблемные участки поля. У нас нет участков без травы, она местами вымерла. Просто она другого цвета, но она там есть.
Говорят о том, что арбитр перед матчем будет тщательно смотреть и принимать решение, можно ли проводить игру на таком поле? Послушайте, в прошлый раз, перед игрой с «Шахтером», Березка, когда проверял способность газона принимать футбольный матч, брал бутсы и вдавливал их в газон, смотрел насколько глубоко заходят шипы. А сейчас что? Некрасивый цвет? Так вы мне скажите, где в регламенте что-то написано о цвете травы?
Сравнить качество поля с газоном на стадионе «Черноморец»? Я думаю, что наше поле находится в лучшем состоянии», – сказал Винницкий.
Источник — Футбол 24
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Я знаю есть трава НЕ зеленого цвета, но её используют не на футбольном поле. Может её и употребляет пан Богдан?
Я знаю есть трава НЕ зеленого цвета, но её используют не на футбольном поле. Может её и употребляет пан Богдан?
Та трава тоже зеленая Но дело не в этом, дело в том что о цвете травы действительно в регламенте ничего не написано
Я знаю есть трава НЕ зеленого цвета, но её используют не на футбольном поле. Может её и употребляет пан Богдан?
Я тоже не люблю постоянное нытьё представителей Шахтёра, но здесь же не поле, а полный трэш!
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