ЛЕОНЕНКО: «Поля могут быть непригодными для плохих ног и тренеров»

Экс-игрок «Динамо» Виктор Леоненко высказался относительно состояния газона на стадионе «Локомотив» в преддверии матча 1/4 финала Кубка Украины «Полтава» - «Шахтер».



«Футболисты должны показать, что они профессионалы, тем более в «Шахтере». В составе «горняков» играют техничные парни, так что ничего крамольного в полях я не вижу. Поля могут быть непригодными для плохих ног и плохих тренеров, потому что обычно они обращают на это внимание. Я не вижу проблемы в плохих полях.

Плохое поле – это когда мяч не катится, а все остальное – переживут. Кто сказал, что бразильцы «Шахтера» привыкли играть на хороших футбольных аренах? Да, отчасти это так, но вы не забывайте, что бразильцы с рождения тренируются на песке», - сказал Леоненко.



Напомним, что матч «Полтава» - «Шахтер» состоится в среду, 5-го апреля. Начало встречи в 14:00.