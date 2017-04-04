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Федерація Футболу України

ЛЕОНЕНКО: «Поля могут быть непригодными для плохих ног и тренеров»

Футбольный эксперт – о состоянии газона на стадионе «Локомотив»

  • 04.04.2017 17:34
  • 344 просмотров
  • 1 комментария
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vz.ua. Виктор Леоненко
© vz.ua. Виктор Леоненко

Экс-игрок «Динамо» Виктор Леоненко высказался относительно состояния газона на стадионе «Локомотив» в преддверии матча 1/4 финала Кубка Украины «Полтава» - «Шахтер».

«Футболисты должны показать, что они профессионалы, тем более в «Шахтере». В составе «горняков» играют техничные парни, так что ничего крамольного в полях я не вижу. Поля могут быть непригодными для плохих ног и плохих тренеров, потому что обычно они обращают на это внимание. Я не вижу проблемы в плохих полях.

Плохое поле – это когда мяч не катится, а все остальное – переживут. Кто сказал, что бразильцы «Шахтера» привыкли играть на хороших футбольных аренах? Да, отчасти это так, но вы не забывайте, что бразильцы с рождения тренируются на песке», - сказал Леоненко.

Напомним, что матч «Полтава» - «Шахтер» состоится в среду, 5-го апреля. Начало встречи в 14:00.

Источник — Footboom

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Комментарии
    metallist_verder
    online
      metallist_verder, 04.04.2017 18:05
    -1
    Та не вопрос, пробиваем дно, заставляем играть в Добромыле техничных бразил. Что б забыли и дорогу вна Украину. Вболиваемо за свое.
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