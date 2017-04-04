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Федерація Футболу України

Сергей МАКАРОВ: «Матч Полтава – Шахтер может не состояться»

Президент ПФЛ – о ситуации с перенесенным матчем 1/4 финала Кубка Украины

  • 04.04.2017 18:43
  • 577 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ffu.org.ua. Сергей Макаров
© ffu.org.ua. Сергей Макаров

Президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал о своем видении неприятной ситуации, которая сложилась вокруг матча Кубка Украины из-за плохого состояния газона «Локомотив», на котором «Полтава» должна принять «горняков».

– Мы контролировали ситуацию. Зима была снежная, что для травы должно быть хорошо, но в ряде городов поля в плохом состоянии. Климатические условия оказались не совсем благоприятные.

– Есть вероятность, что матч «Полтава» – «Шахтер» может не состояться на стадионе «Локомотив» или отмениться вообще?
– Такая вероятность есть, ничего исключать нельзя. Решение за директором матча, за арбитром.

Я говорил руководству «Полтавы», что все может быть. Они это прекрасно понимают. Они делают, а не сидят сложа руки. Делают все возможное, чтобы матч состоялся.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 04.04.2017 18:50
    +1
    не забагато срачу довкола фк копанка. у Черкасах та Одесі особливо цим ніхто не переймався, чи у нас є особливі "мы с донбасса, мы всех кормим, нам все должны".... або грайте. як усі. або ПНХ у днр.
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    103572803087884827310@google
      103572803087884827310@google, 04.04.2017 19:29
    +2
    Нехоче грати шахтар????????????????? 3:0 і папа
    Ссылка
    103572803087884827310@google
      103572803087884827310@google, 04.04.2017 19:29
    +3
    Нехоче грати шахтар????????????????? 3:0 і папа
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 04.04.2017 19:39
    0
    М какого перепугу не состояться ?
    И почему тогда состоялись игры в одессе и кропивницоком?
    Или копанка, уже мешочек занесла?
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