Сергей МАКАРОВ: «Матч Полтава – Шахтер может не состояться»

Президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал о своем видении неприятной ситуации, которая сложилась вокруг матча Кубка Украины из-за плохого состояния газона «Локомотив», на котором «Полтава» должна принять «горняков».

– Мы контролировали ситуацию. Зима была снежная, что для травы должно быть хорошо, но в ряде городов поля в плохом состоянии. Климатические условия оказались не совсем благоприятные.

– Есть вероятность, что матч «Полтава» – «Шахтер» может не состояться на стадионе «Локомотив» или отмениться вообще?

– Такая вероятность есть, ничего исключать нельзя. Решение за директором матча, за арбитром.

Я говорил руководству «Полтавы», что все может быть. Они это прекрасно понимают. Они делают, а не сидят сложа руки. Делают все возможное, чтобы матч состоялся.