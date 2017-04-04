Директор Нефтяника: «Поле у нас зеленое, все готово к матчу с Динамо»

Директор «Нефтяника» Андрей Полунин рассказали о состоянии поля накануне матча с «Динамо» в Кубке Украины.
«Поле у нас зеленое – в отличие от многих полей в Украине. Сегодня провели совещание. У нас был организован штаб – включая губернатора и все службы клуба – который курирует эту игру. Должно быть все хорошо, все готово», - сказал Полунин.
Источник — ТК Футбол
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