Директор Нефтяника: «Поле у нас зеленое, все готово к матчу с Динамо»

Директор «Нефтяника» Андрей Полунин рассказали о состоянии поля накануне матча с «Динамо» в Кубке Украины.



«Поле у нас зеленое – в отличие от многих полей в Украине. Сегодня провели совещание. У нас был организован штаб – включая губернатора и все службы клуба – который курирует эту игру. Должно быть все хорошо, все готово», - сказал Полунин.