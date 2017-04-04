Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Федерація Футболу України

Директор Нефтяника: «Поле у нас зеленое, все готово к матчу с Динамо»

Андрей Полунин рассказали о состоянии поля накануне матча 1/4 финала Кубка Украины

  • 04.04.2017 18:53
  • 309 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Александрия. Андрей Полунин
© ФК Александрия. Андрей Полунин

Директор «Нефтяника» Андрей Полунин рассказали о состоянии поля накануне матча с «Динамо» в Кубке Украины.

«Поле у нас зеленое – в отличие от многих полей в Украине. Сегодня провели совещание. У нас был организован штаб – включая губернатора и все службы клуба – который курирует эту игру. Должно быть все хорошо, все готово», - сказал Полунин.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    polesse2016
      polesse2016, 04.04.2017 19:02
    -1
    Чувствую, что поломают они ДК, 1или2 точно будут с травмами.
    Ссылка
    Jeck
      Jeck, 04.04.2017 19:16
    0
    А де в регламенті написано, що поле повинно бути зелене ?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.