Виктор ВАЦКО: «Действительно, футбол в нашей стране – цирк»

- Я от думаю про фразу президента «Полтави» «це цирк, а не український футбол»... І думаю, що мені особисто було б вигідно, якби я був керівником нормального футбольного клубу, який на власному полі приймав одного із гегемонів футболу нормальної футбольної країни. Про приїзд до тебе у гості Барселони мріють усі клуби нижчих ліг Іспанії. Про приїзд до тебе у гості Манчестер Юнайтед мріють усі клуби нижчих ліг Англії. На цьому у нормальних футбольних країнах заробляють нормальні гроші! Мабуть, насамперед я постарався б поставити старт матчу на вечірній час буднього дня - десь так 19:00 чи 19:30, щоби людям було зручно відвідати стадіон після роботи і встигнути відновитись після футбольного матчу до наступного робочого дня. По-друге, мені б за щастя було б домовитись про прийом елітного суперника на стадіоні, здатному вмістити більшу кількість людей, щоби більше заробити на продажу квитків і маркетингових речах (врахувавши, звісно, вартість оренди). По-третє, я б постарався максимально розпіарити цей матч, привернувши до нього якомога більшу увагу вболівальників.

Це те, що на поверхні. І це те, що в ситуації з Полтавою не так уже й нереально важко зробити. Але це те, про що, схоже, ніхто особливо не думає. Тому що у такій «футбольній» країні, як наша, футбол і дійсно великою мірою - цирк. І залишатиметься цирком доти, доки його не почнуть розглядати і розвивати як бізнес, а не як забавку багатіїв чи освоєння чужих коштів. Ним займатися потрібно, розвивати не на словах. І клуби, і ФФУ, і УПЛ, і ПФЛ.

І мені дуже цікаво, як організатори змагань на Кубок України пояснять громадськості, чому вони не видали наказ із зобов'язанням ФК «Полтави» цитую «провести матч 1/4 фіналу Кубку України на стадіоні «Ворскла» ім. О. Бутовського або на іншому стадіоні, який відповідає вимогам Регламенту змагань УПЛ та Положенню про Кубок України на сезон 2016/2017» торік, у листопаді, напередодні першої календарної зустрічі цих команд?.. Не зобов'язали зробити те ж саме Охтирку, не переносячи матч з «Динамо» на весну... Ті ж організатори ЧУ не зобов'язали зробити те ж саме «Олімпік», не переносячи матч чемпіонату проти «Карпат», що мав відбутися у Сумах...

Якщо зараз це можна зробити напередодні поєдинку, то чому не можна було зробити тоді?

Всі ж ми знаємо, що написано в Регламенті стосовно санкцій до господарів поля, які, власне, поле це до матчу не підготували. Це технічна поразка!

І мені цікаво, чому арбітри і директори матчів без проблем дали дозвіл проводити поєдинки у 2017 році на полі стадіону «Чорноморець», яке візуально виглядає ще страшнішим, ніж на полтавському «Локомотиві»? Чому керівники «Карпат», «Сталі» та «Олімпіка» без проблем погодилися зіграти свої виїздні поєдинки у 2017-му році на «Чорноморці» в Одесі, не захищаючи інтереси своїх команд, своїх футболістів?

Мені цікаво, чому подвійні стандарти у прийнятті цих рішень з боку органів, що мусять дбати про порядок в українському футболі?

І, що цікаво, подвійні стандарти не лише відносно статусу гранд-негранд (Шахтар-Динамо/Карпати-Сталь), що є неправильним, але доволі звичним явищем не лише у нашій країні. Тут навіть дві ідентичні ситуації із Шахтарем трактуються по-різному.