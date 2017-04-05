Шахтер прибыл в Полтаву, несмотря на отмену матча

В Полтаве и на Ворсклу ходит максимум 1000 человек. А на другой полтавский клуб прийдет и того ме...

А тебя никто и не заставляет играть, вот только не понятно, если ты так переживаешь, почему сам н...

Они просто обасрались! Такой же пшик от этих чампионов, как и в прошллом году от отверстия. Дегра...

шахта убивает остатки порядочности в нашем футболе!

- обладатель Кубка УЕФА (1) – 2009;- чемпион Украины (8) – 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 20...