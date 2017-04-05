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Федерація Футболу України

Шахтер прибыл в Полтаву, несмотря на отмену матча

Паулу Фонсека взял на игру 18 футболистов

  • 05.04.2017 07:31
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
Вечером 4 апреля «Шахтер» вылетел в Полтаву, где завтра дончанам предстоит встретиться с одноименным клубом в четвертьфинале Кубка Украины.
 
На игру с представителем Первой лиги Паулу Фонсека взял 18 футболистов:
 
вратари: Никита Шевченко, Антон Каниболоцкий;
 
защитники: Богдан Бутко, Василий Кобин, Сергей Кривцов, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо;
 
полузащитники: Вячеслав Танковский, Максим Малышев, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Бернард, Марлос;
 
нападающие: Александр Зубков, Факундо Феррейра, Андрей Борячук.
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, что матч «Полтава» - «Шахтер» отменен.
 

Источник — ФК Шахтер

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