Шахтер прибыл в Полтаву, несмотря на отмену матча

Вечером 4 апреля «Шахтер» вылетел в Полтаву, где завтра дончанам предстоит встретиться с одноименным клубом в четвертьфинале Кубка Украины.
На игру с представителем Первой лиги Паулу Фонсека взял 18 футболистов:
вратари: Никита Шевченко, Антон Каниболоцкий;
защитники: Богдан Бутко, Василий Кобин, Сергей Кривцов, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо;
полузащитники: Вячеслав Танковский, Максим Малышев, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Бернард, Марлос;
нападающие: Александр Зубков, Факундо Феррейра, Андрей Борячук.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что матч «Полтава» - «Шахтер» отменен.
Источник — ФК Шахтер
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