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Федерація Футболу України

ОФИЦИАЛЬНО: Матч Полтава — Шахтер запрещено проводить на Локомотиве

Ответный матч 1/4 финала Кубка Украины в Полтаве сыграют на другом стадионе

  • 05.04.2017 07:49
  • 1408 просмотров
  • 5 комментария
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ОФИЦИАЛЬНО: Матч Полтава — Шахтер запрещено проводить на Локомотиве
Учитывая состояние инфраструктуры стадиона «Локомотив» и его несоответствие требованиям регламентов ФФУ, УПЛ и ПФЛ накануне проведения матча розыгрыша 1/4 финала Кубка Украины, по итогам совместного заседания Комитета ФФУ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований и Дирекции УПЛ было решено:
 
— запретить проведение матча розыгрыша 1/4 финала Кубка Украины «Полтава» — «Шахтер» на стадионе «Локомотив»;
 
— обязать ФК «Полтаву» провести матч 1/4 финала Кубка Украины на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского или на другом стадионе, который отвечает требованиям Регламента соревнований УПЛ и Положению о Кубке Украины на сезон 2016/2017.


 

Источник — Федерация футбола Украины

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Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 05.04.2017 08:23
    0
    ні в якому разі не відіться, цій фотці 10 днів, сьогодні поле на багато краще, ніж в Одесі та Черкасах, Ви господарі граєте на своєму для своїх уболівальників, а фк копанка ПНХ на даунбас-арену захарченко права качати.... ДІСТАЛИ - "мы с донецка, мы всех кормим, нам все должны..." ПНХ.
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    zirkaa
      zirkaa, 05.04.2017 08:33
    -1
    Спорт-юа, может уже хватит выкладывать одно и тоже фото поля в Полтаве уже несколько дней подряд. Слабо показать как оно выглядит сейчас?
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    Дьявол
      Дьявол, 05.04.2017 08:56
    +3
    То есть в конце прошлого года стадион Локомотив соответствовал "требованиям регламентов ФФУ, УПЛ и ПФЛ"? Да пес с прошлым годом! Вот 25 марта на Локомотиве проводился матч Первой лиги под эгидой ПФЛ! А через неделю уже не соответствует "требованиям регламента ПФЛ"... Цирк!
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    Music Store
    online
      Music Store, 05.04.2017 09:16
    -1
    Если принимающая команда уже второй раз не может предоставить поле, то это закономерность, а не случайность. Снять на hеr с кубка и дисквалифицировать на след. сезон. Клоуны.
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    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 05.04.2017 09:17
    0
    Все во благо 1 клубу вечно недовольных и ноющих.
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