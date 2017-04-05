ОФИЦИАЛЬНО: Матч Полтава — Шахтер запрещено проводить на Локомотиве

Учитывая состояние инфраструктуры стадиона «Локомотив» и его несоответствие требованиям регламентов ФФУ, УПЛ и ПФЛ накануне проведения матча розыгрыша 1/4 финала Кубка Украины, по итогам совместного заседания Комитета ФФУ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований и Дирекции УПЛ было решено:
— запретить проведение матча розыгрыша 1/4 финала Кубка Украины «Полтава» — «Шахтер» на стадионе «Локомотив»;
— обязать ФК «Полтаву» провести матч 1/4 финала Кубка Украины на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского или на другом стадионе, который отвечает требованиям Регламента соревнований УПЛ и Положению о Кубке Украины на сезон 2016/2017.
Источник — Федерация футбола Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.