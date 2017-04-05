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Федерація Футболу України

Юрий ЯРОШЕНКО: «В Полтаве все ждут Шахтер»

Представители ФК «Полтава» поделились ожиданиями от матча против «Шахтера»

  • 05.04.2017 08:05
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  • 1 комментария
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Юрий ЯРОШЕНКО: «В Полтаве все ждут Шахтер»
Тренер «Полтавы» Юрий Ярошенко:
 
- Нечасто команда попадает в четвертьфинал. Плюс еще очень сильный соперник, донецкий «Шахтер», бренд украинского футбола, поэтому, конечно, ждем.
 
На такие матчи особо психологически настраивать не надо. Наверное, надо только добавить уверенности в своих силах и убрать предстартовый мандраж.
 
Игрок «Полтавы» Владимир Кринский:
 
- Мотивация зашкаливает. Я думаю, психологически готовиться тут смысла нет. Каждый хочет себя проявить, посмотреть свой уровень на фоне сильной команды.
 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 05.04.2017 08:25
    0
    ні в якому разі не відіться, цій фотці 10 днів, сьогодні поле на багато краще, ніж в Одесі та Черкасах, Ви господарі граєте на своєму для своїх уболівальників, а фк копанка ПНХ на даунбас-арену захарченко права качати.... ДІСТАЛИ - "мы с донецка, мы всех кормим, нам все должны..." ПНХ.
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