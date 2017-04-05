Юрий ЯРОШЕНКО: «В Полтаве все ждут Шахтер»

Мегаполитик писал бы ты о футболе. Уже аж тошно, патриот епт.,езжай на Восток и доказывай!

Все во благо 1 клубу вечно недовольных и ноющих.

Если принимающая команда уже второй раз не может предоставить поле, то это закономерность, а не с...

То есть в конце прошлого года стадион Локомотив соответствовал "требованиям регламентов ФФУ,...