Юрий ЯРОШЕНКО: «В Полтаве все ждут Шахтер»

Тренер «Полтавы» Юрий Ярошенко:
- Нечасто команда попадает в четвертьфинал. Плюс еще очень сильный соперник, донецкий «Шахтер», бренд украинского футбола, поэтому, конечно, ждем.
На такие матчи особо психологически настраивать не надо. Наверное, надо только добавить уверенности в своих силах и убрать предстартовый мандраж.
Игрок «Полтавы» Владимир Кринский:
- Мотивация зашкаливает. Я думаю, психологически готовиться тут смысла нет. Каждый хочет себя проявить, посмотреть свой уровень на фоне сильной команды.
Источник — ТК Футбол
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