Ворскла дозволила Полтаві і Шахтарю зіграти на своєму стадіоні

Стадіон «Ворскла» імені Олексія Бутовського може врятувати міську команду від технічної поразки. Більше про це йдеться у відповіді ФК «Ворскла» на запит Прем’єр – ліги України.
«Стосовно Вашого запита, Футбольний клуб «Ворскла» не заперечує проти проведення матчу 1/4 фіналу розіграшу Кубку України сезону 2016/2017 між командами ФК «Полтава» Полтава - ФК «Шахтар» Донецьк на стадіоні «Ворскла» імені Олексія Бутовського», - йдеться у тексті відповіді.
Нагадаємо, вказаний матч вже вдруге переносять через незадовільний стан полтавського стадіону «Локомотив»: минулого року ґрунт затвердів через мороз, а нещодавно арена втратила значну частину трав’яного покриву.
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