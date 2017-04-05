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Федерація Футболу України

В Полтаве за ночь позеленел газон стадиона Локомотив

«Чудеса» фотошопа или скрупулезная работа агрономов?

  • 05.04.2017 10:09
  • 1553 просмотров
  • 17 комментария
Метки
ФК Полтава
© ФК Полтава
В сети появились свежие фотографии состояния газона стадиона «Локомотив», на котором должен был состояться матч 1/4 финала Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером».
 
Газон стадиона «Локомотив» до:

 
Газон стадиона «Локомотив» после:





 
Напомним, что ранее руководство ФФУ обязало «Полтаву» перенести игру на стадион «Ворскла».
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 05.04.2017 10:13
    -4
    нє фіг було викладати попередні фотки 10 денної давнини. ПРИНЦИПОВО грайте на своєму стадіоні, або НІДЕ.
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    bsdmk
      bsdmk, 05.04.2017 10:16
    -9
    шахта - уроды!
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    Rustam OldBoy
    online
      Rustam OldBoy, 05.04.2017 10:18
    -7
    і по якій причині на цьому полі не можна грати?
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    h3adWay
    online
      h3adWay, 05.04.2017 10:22
    +5
    видно же, что фотошопом накручивали насыщенность. а возможно и травки чуть добавили. кого и зачем хотим обмануть? и чего говорят фаны вілікаго клуба? вы бы так же не играли на этом огороде. да и требования до 1/4 и после разные. Получит эта полтава свои три как тут, так и на стадионе ворсклы
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    Mr.K
    online
      Mr.K, 05.04.2017 10:22
    +6
    PatriotUA, 05.04.2017 10:13
    нє фіг було викладати попередні фотки 10 денної давнини. ПРИНЦИПОВО грайте на своєму стадіоні, або НІДЕ.
    Катись отсюда, безмозглый вышиватник!
    Только идиоты не видят, что на половине поля нет травы, а та что есть на "новых" фото либо закрашена на фотошопе, либо (не удивлюсь!) покрашена вручную краской.
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    halychanyn
      halychanyn, 05.04.2017 10:23
    -8
    Ой, знову палкін обіс*ався)))
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    Артем Проказов
      Артем Проказов, 05.04.2017 10:25
    -6
    Будем ждать 14:00 будет существовать ФК"Полтава" или нет
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    Виталик Неважно
      Виталик Неважно, 05.04.2017 10:32
    +3
    как такие команды к участию допускают непонятно смотрел любительский чемпионат киева так там поля получше чем здесь с фотошопом
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    уух
    online
      уух, 05.04.2017 10:32
    +5
    прям не поляна, а амазонская сельва!

    может надо было посерьезнее редактором воспользоваться? а то вкупе с травой закрасили грунт, трибуны и дома
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    doskakalisb777
      doskakalisb777, 05.04.2017 10:35
    +2
    От клоуны. Отфотошопили поле и думают людей обмануть) поверить в эту чушь отфотошопленную могут только маразматики типа jekavp patriot ua kingking и остальные "онижИдети". И кстати никаких двойных стандартов. Кто виновт остальным президентам клубов, что они разрешают своим же футболистм гробить свое здоровье на таких "полях"? а в Шахтер к этому вопросу относятся серьезно. и правильно делают. ФК полтаве не представлять украину в Европе, как и остальным, у кого похожие поля.
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    Mr.K
    online
      Mr.K, 05.04.2017 10:42
    +1
    Причем этих дуболомов, и тех кто их защищает, не волнует даже то, что в составе ШД куча сборников, а травмироваться на таком огороде это как раз плюнуть.
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    Rustam OldBoy
    online
      Rustam OldBoy, 05.04.2017 10:44
    -5
    ідіоти взяли нову мантру "ето фотошоп, ви всьо врьоті"
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    Hawkins
    online
      Hawkins, 05.04.2017 10:46
    +2
    Армейский способ. Несколько рабочих и бочка зеленой краски.
    Ссылка
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 05.04.2017 10:46
    -1
    Rustam OldBoy, 05.04.2017 10:18
    і по якій причині на цьому полі не можна грати?
    Бо кротам так хочеться.
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    makar06231987
    online
    makar06231987, 05.04.2017 10:47
    -1
    Плохому танцору яйца мешают
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    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 05.04.2017 10:48
    -1
    h3adWay, 05.04.2017 10:22
    видно же, что фотошопом накручивали насыщенность. а возможно и травки чуть добавили. кого и зачем хотим обмануть? и чего говорят фаны вілікаго клуба? вы бы так же не играли на этом огороде. да и требования до 1/4 и после разные. Получит эта полтава свои три как тут, так и на стадионе ворсклы
    Та ні. Мабуть школярів вигнали пісок пофарбувати. Чи не так?
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    Rustam OldBoy
    online
      Rustam OldBoy, 05.04.2017 10:49
    0
    а ось поле, на якому грав манчестер юнайтед у Ростові https://www.foot boom.com/img/upload/2/4ead9-1.jpeg
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