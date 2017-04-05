В Полтаве за ночь позеленел газон стадиона Локомотив

В сети появились свежие фотографии состояния газона стадиона «Локомотив», на котором должен был состояться матч 1/4 финала Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером».
Газон стадиона «Локомотив» до:
Газон стадиона «Локомотив» после:
Напомним, что ранее руководство ФФУ обязало «Полтаву» перенести игру на стадион «Ворскла».
Источник — Sport.ua
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Только идиоты не видят, что на половине поля нет травы, а та что есть на "новых" фото либо закрашена на фотошопе, либо (не удивлюсь!) покрашена вручную краской.
может надо было посерьезнее редактором воспользоваться? а то вкупе с травой закрасили грунт, трибуны и дома
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