В Полтаве за ночь позеленел газон стадиона Локомотив

Вперед Полтава - є шанс, одного разу Карпати виступаючи у першій лізі це уже ДОВОДИЛИ. Удачі! З Б...

а ось поле, на якому грав манчестер юнайтед у Ростові https://www.foot boom.com/img/upload/2/4ea...

Та ні. Мабуть школярів вигнали пісок пофарбувати. Чи не так?

Плохому танцору яйца мешают

Бо кротам так хочеться.

Армейский способ. Несколько рабочих и бочка зеленой краски.

ідіоти взяли нову мантру "ето фотошоп, ви всьо врьоті"

Причем этих дуболомов, и тех кто их защищает, не волнует даже то, что в составе ШД куча сборников...