Матч Полтава – Шахтер не состоится

Поединок 1/4 финала Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером» не состоится.
Матч был запланирован в среду в 14:00 на полтавском стадионе «Локомотив», но ФФУ накануне запретила проводить игру на этой арене, ссылаясь на неудовлетворительное состояние газона.
В качестве альтернативы «Полтаве» был предложен стадион «Ворсклы» имени Бутовского, но руководство полтавского клуба категорически отказалось спешно переносить поединок с домашнего стадиона.
Таким образом, «Полтаве» будет засчитано техническое поражение, а «Шахтер» автоматически выйдет в полуфинал Кубка Украины.
Источник — Sport.ua
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korrdon, 05.04.2017 11:06 Почему не сыграть на "Ворскле"? В чем проблема? В двойных стандартах. Ждем вестей с матча Черноморец - Александрия...
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и главное бомбит то как )))) на каждом углу верещать про "Украина - це Европа" , а как кто то начинает отстаивать свои интересы ( как в Европе ) то сразу возвращаются к коммунизму ( все равны и тд )
Ну так за 60 лет своей власти коммуняки хорошенько промыли мозги. У некоторых это уже передается на генном уровне. Я вот сейчас себе представляю, как Бавария приезжает играть на кубок в какую-то деревню и смиренно начинает месить навоз в огороде. Хотя в Германии даже засеянные пшеницей поля ровней чем у нас футбольные.
и главное бомбит то как )))) на каждом углу верещать про "Украина - це Европа" , а как кто то начинает отстаивать свои интересы ( как в Европе ) то сразу возвращаются к коммунизму ( все равны и тд )
Ну так за 60 лет своей власти коммуняки хорошенько промыли мозги. У некоторых это уже передается на генном уровне. Я вот сейчас себе представляю, как Бавария приезжает играть на кубок в какую-то деревню и смиренно начинает месить навоз в огороде. Хотя в Германии даже засеянные пшеницей поля ровней чем у нас футбольные.
-второе-почаще смотри матчи Бундеслиги-
они когда зимой играют и не такую грязь месят и играют и не скулят как недокоманда шахтер!
последний пример МЮ-как бы Мау и не говорил о полях в Одессе и ростове,вышли и играли!потомушто профи ,а не "шахтеры"!
вся последняя история недокоманды шахтер сплошное стынание!
В Україні це не перший, та вже й не останній випадок.
А з приводу позиції Полтави, ну хз... Двояке відчуття. З одного боку правильно що відстоюють, з іншого... чого залупатися.
А взагалі, якщо ффу взялися переносити матч, то вже чому не призначили поле???
-"Гром грянул в 9-м туре, когда в Тернополе «Шахтер» уступил местной «Ниве» 1:2. По игре у донецкой команды перевеса не было, но в одном из эпизодов Валерий Авдыш отменил забитый гостями гол. Позже Валерий Яремченко будет вспоминать, что мяч пересек линию ворот на два метра. Увы, но история не сохранила ни видео взятия ворот, ни воспоминаний о том, вышел ли Авдыш на поле без собаки-поводыря. Зато дошло письмо Брагина, отправленное уже на следующий день к президенту ФФУ Виктору Банникову, министру спорта Борзову и главе профильного комитета Верховной Рады Александру Яковенко. «Шахтер» жаловался на судейский произвол, утверждая, что команду лишили очков и в Тернополе, и в Кривом Роге, а она могли (и должна была) идти вообще без потерь. В случае, если не будут приняты действенные меры клуб готов сняться с роызыгрыша и заявиться для участия в российском первенстве.
ФФУ ошибку Авдыша признала, отстранила судью и его помощника до конца года, но предвзятости не обнаружила. Оперативно отреагировал и законодательный орган, рекомендовав переиграть матч. Вмешательство государственной власти в дела футбольной? Не, не слышали. Но просто намекну, что Яковенко был избран в Енакиевском избирательном округе. «Шахтер» решение оставить результат матча в силе не принял, а затем появилось еще одно письмо от Брагина, где сообщалось, что клуб решил отказаться от участия в чемпионате Украины – и точка.
А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ-какая команда так вот делала,хотя у некоторых были более веские пречины!
мда!команда ,которая создаёт проблемы в чемпе не имея своего поля и люди ждут,где оно соизволит сыграть домашнюю игру-то в Одессе-то во Львове-то в Запорожье и так далее!теперь про поле в Полтаве!конечно проще простого ,опять поднять вонь!неужели ,вы не понимаете,недокоманде шахтер-самое главное содать прецидент!дальше -снежный ком! последует отказ играть в Одессе и других городах! и недокоманде шахтер,только этого и надо!чемпионат не тоткубок не тотполя не теи самое главное -путешествуя по Украине-недокоманда не нарушает!пипец!не меешь своего поля-будь добр понижайся в классе-но нет!вот такие дела!им палец в рот-они руку откусывают!
Если ума нет, будь добр, понижайся в классе до примата. Шахта играет на полях одобренных федерацией и нет значения в каком городе. Кто-то из Полтавы играет в сборной? Или этот МЕГА клуб так крут, что как минимум в Лиге Европы играет? Пусть хоть все игроки Полтавы поломаются на этом поле, сборная Украины ничего не потеряет. Игрока Шахтера проще не выпускать в огород ломаться, чем потом оплачивать лечение и контракт.
-"Гром грянул в 9-м туре, когда в Тернополе «Шахтер» уступил местной «Ниве» 1:2. По игре у донецкой команды перевеса не было, но в одном из эпизодов Валерий Авдыш отменил забитый гостями гол. Позже Валерий Яремченко будет вспоминать, что мяч пересек линию ворот на два метра. Увы, но история не сохранила ни видео взятия ворот, ни воспоминаний о том, вышел ли Авдыш на поле без собаки-поводыря. Зато дошло письмо Брагина, отправленное уже на следующий день к президенту ФФУ Виктору Банникову, министру спорта Борзову и главе профильного комитета Верховной Рады Александру Яковенко. «Шахтер» жаловался на судейский произвол, утверждая, что команду лишили очков и в Тернополе, и в Кривом Роге, а она могли (и должна была) идти вообще без потерь. В случае, если не будут приняты действенные меры клуб готов сняться с роызыгрыша и заявиться для участия в российском первенстве.ФФУ ошибку Авдыша признала, отстранила судью и его помощника до конца года, но предвзятости не обнаружила. Оперативно отреагировал и законодательный орган, рекомендовав переиграть матч. Вмешательство государственной власти в дела футбольной? Не, не слышали. Но просто намекну, что Яковенко был избран в Енакиевском избирательном округе. «Шахтер» решение оставить результат матча в силе не принял, а затем появилось еще одно письмо от Брагина, где сообщалось, что клуб решил отказаться от участия в чемпионате Украины – и точка.
А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ-какая команда так вот делала,хотя у некоторых были более веские пречины!
играть надо на нормальных полях, а не огородах
King King, 05.04.2017 11:15 мда!команда ,которая создаёт проблемы в чемпе не имея своего поля и люди ждут,где оно соизволит сыграть домашнюю игру-то в Одессе-то во Львове-то в Запорожье и так далее!теперь про поле в Полтаве!конечно проще простого ,опять поднять вонь!неужели ,вы не понимаете,недокоманде шахтер-самое главное содать прецидент!дальше -снежный ком! последует отказ играть в Одессе и других городах! и недокоманде шахтер,только этого и надо!чемпионат не тоткубок не тотполя не теи самое главное -путешествуя по Украине-недокоманда не нарушает!пипец!не меешь своего поля-будь добр понижайся в классе-но нет!вот такие дела!им палец в рот-они руку откусывают! Если ума нет, будь добр, понижайся в классе до примата. Шахта играет на полях одобренных федерацией и нет значения в каком городе. Кто-то из Полтавы играет в сборной? Или этот МЕГА клуб так крут, что как минимум в Лиге Европы играет? Пусть хоть все игроки Полтавы поломаются на этом поле, сборная Украины ничего не потеряет. Игрока Шахтера проще не выпускать в огород ломаться, чем потом оплачивать лечение и контракт.
Грати на полях, що прийняті федерацією мало. Треба регламент виконувати. А там що написано? Команда має заявити стадіон і + ще один резервний. А скільки стадіонів кроти за сезон міняють? Згідно до якого пункту регламенту?
King King, 05.04.2017 11:15 мда!команда ,которая создаёт проблемы в чемпе не имея своего поля и люди ждут,где оно соизволит сыграть домашнюю игру-то в Одессе-то во Львове-то в Запорожье и так далее!теперь про поле в Полтаве!конечно проще простого ,опять поднять вонь!неужели ,вы не понимаете,недокоманде шахтер-самое главное содать прецидент!дальше -снежный ком! последует отказ играть в Одессе и других городах! и недокоманде шахтер,только этого и надо!чемпионат не тоткубок не тотполя не теи самое главное -путешествуя по Украине-недокоманда не нарушает!пипец!не меешь своего поля-будь добр понижайся в классе-но нет!вот такие дела!им палец в рот-они руку откусывают! Если ума нет, будь добр, понижайся в классе до примата. Шахта играет на полях одобренных федерацией и нет значения в каком городе. Кто-то из Полтавы играет в сборной? Или этот МЕГА клуб так крут, что как минимум в Лиге Европы играет? Пусть хоть все игроки Полтавы поломаются на этом поле, сборная Украины ничего не потеряет. Игрока Шахтера проще не выпускать в огород ломаться, чем потом оплачивать лечение и контракт.
Грати на полях, що прийняті федерацією мало. Треба регламент виконувати. А там що написано? Команда має заявити стадіон і + ще один резервний. А скільки стадіонів кроти за сезон міняють? Згідно до якого пункту регламенту?
vasyan86, 05.04.2017 11:11 korrdon, 05.04.2017 11:06 Почему не сыграть на "Ворскле"? В чем проблема? В двойных стандартах. Ждем вестей с матча Черноморец - Александрия... Чорноморець-Карпати, Олімпік-Карпати у Черкасах, Чорноморець-Олімпік фк Полтава-Шахтар знайдіть ВІДМІННОСТІ - правильно у Полтаві газон НАЙКРАЩОЇ якості.
боже, как я устал тебя читать. ебанько. стадионы карпат и черноморца тоже головная боль шахтера или что? это головная боль карпат и черноморца. если их все устраивает, то пусть играют
Солнышко блестит;
Палкин с Срною
В ФФУ летит. ))))
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