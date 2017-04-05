Кубок Украины. 1/4 финала. Нефтяник — Динамо. Анонс

Розыгрыш многострадального Кубка Украины продолжается. «Динамо» и «Шахтер» все никак не могут сыграть свои матчи 1/4 финала. В соседней Полтаве вновь есть риск, что игра местных «горожан» с «горняками» не состоится, подозрительно тихо со стороны Ахтырки. Будем надеяться, что там состояние поля лучше, чем в Полтаве и «Нефтяник» и «Динамо» все же сыграют друг с другом.

Кубок Украины для киевлян – последний шанс выиграть хоть какой-то трофей в этом сезоне. Хотя, учитывая, как относятся к Кубку в нашем футболе – то еще удовольствие.

Последний раз «Динамо» и «Нефтяник» встречались в сезоне 2007/2008. В Киеве ахтырчане сенсационно выиграли 1:0, но на своем поле были биты 3:0, а матч завершился грандиозным побоищем с участием столичных фанов, аборигенов и полиции.

Следующая встреча должна была состояться в ноябре прошлого года, но мороз, украинская халатность и кризис не позволили командам сыграть в Ахтырке. УПЛ и ФФУ просто плюнули на украинского болельщика и отменили игру за 1,5 часа до ее начала.

И вот попытка номер 2. Представители принимающей стороны заверяют, что поле в этот раз подготовлено лучше и матчу быть. Что ж, поверим.

Киевляне на выходных съездили на выезд в Александрию, где победили 4:1, а «Нефтяник» дома сыграл вничью с «Арсенал-Киев» 0:0.

Говорить о разнице в классе не приходится, все и так очевидно. Какое бы разобранное «Динамо» сейчас не было, но на опыте этот поединок «бело-голубые» просто обязаны.

Сергей Ребров привез в Ахтырку транзитом через Сумы самый боевой состав, что может быть на данный момент. Травмированные Хачериди, Рыбалка и Цыганков остались в Киеве.

Что касается «Нефтяника», то проблем с составом у хозяев нет. По крайней мере, официальный сайт клуба об этом не сообщает.

Обслуживать матч доверили судейской бригаде во главе с Юрием Грисьо.

Котировки букмекеров:

18 – 12 – 1,11



5 апреля, среда