Вместо матча с Полтавой Шахтер проведет тренировку в Святошино

Утром 5 апреля в Полтаве прошло предматчевое совещание.
Директор матча Александр Дегтярь отметил, что накануне Федерация футбола Украины запретила ФК «Полтава» проводить четвертьфинал Кубка Украины на стадионе «Локомотив». В свою очередь ФК «Полтава» отказался играть на другом стадионе.
«Шахтер» возвращается в Киев. В связи с отменой матча «горняки» проведут тренировку в Святошино.
Источник — ФК Шахтер
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