Вместо матча с Полтавой Шахтер проведет тренировку в Святошино

нужен был повод для роспуска команды?

А подумати глибше не пробував? Кроти постійно створюють якісь прецеденти своїм ниттям і тиском на...

Кличко можуть просто засудити навіть при рівному боі..англієць в себе вдома. КЛИЧКУ ЩОБ ОТРИМАТИ ...

Да як сказати. Можливо не хотіли і далі витирати помиї, які на них з подачі кротів лили.

Травка зеленеет, Солнышко блестит; Палкин с Срною В ФФУ летит. ))))

ти придурок, чи здоров'я загабато..............

представляю как ты разочаруешься когда узнаешь что "кроты " сменили за сезон АЖ ОДИН СТ...

Мінус за заклик до виконування регламенту. Браво!!!!

правильное решение.играть надо на нормальных полях, а не огородах