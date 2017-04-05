Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Федерація Футболу України

Вместо матча с Полтавой Шахтер проведет тренировку в Святошино

Донецкая команда возвращается в Киев

  • 05.04.2017 11:52
  • 177 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Утром 5 апреля в Полтаве прошло предматчевое совещание.

Директор матча Александр Дегтярь отметил, что накануне Федерация футбола Украины запретила ФК «Полтава» проводить четвертьфинал Кубка Украины на стадионе «Локомотив». В свою очередь ФК «Полтава» отказался играть на другом стадионе.

«Шахтер» возвращается в Киев. В связи с отменой матча «горняки» проведут тренировку в Святошино.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.