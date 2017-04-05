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Федерація Футболу України

Шахтер продемонстрировал свежие фото стадиона Полтавы

Газон «Локомотива» пребывает в плачевном состоянии

  • 05.04.2017 13:42
  • 3705 просмотров
  • 13 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Уже после того, как стало известно, что матч 1/4 финала Кубка Украины «Полтава» – «Шахтер» 5-го апреля не состоится, пресс-служба донецкого клуба опубликовала актуальные фотографии полтавского стадиона «Локомотив», где ФФУ запретила «Полтаве» проводить поединок в связи с плохим состоянием газона.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    ak228
      ak228, 05.04.2017 14:00
    +26
    Нормальное роле, можно было бы 5 на 5 на левой половине роле играть
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    Оладик_ЙА
      Оладик_ЙА, 05.04.2017 14:03
    0
    белые точечки это камушки, цемент, или что это вообще такое?
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    hiJackinG
      hiJackinG, 05.04.2017 14:06
    +8
    То чувство, когда у тебя во дворе футбольное поле лучше
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    oscarneon
      oscarneon, 05.04.2017 14:11
    +1
    Руководство ФК Полтава кинуло своих игроков! Лучше проиграть 0 - 8 чем не выпустить игроков. КАК МОЖНО БЫЛО ДОДУМАТЬСЯ ДО ТАКОГО И НЕ ПОДГОТОВИТЬ ПОЛЕ ??? чем там в Полтаве занимаются. Позор!
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    Neirobi
      Neirobi, 05.04.2017 14:15
    +2
    Что за чушь вы пишете? В регламенете КУ должно быть четко написано в каких условиях можно играть, а в каких нет. Нравиться поле - не нравиться поле, тут не балет. Шипы в поле влазят, мяч катиться? - Играть!
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    joystick2011
      joystick2011, 05.04.2017 14:24
    +2
    стыдоба!
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    ManUtd
      ManUtd, 05.04.2017 14:35
    +3
    Последний раз такой "огород" мне припоминается, когда я за ДЮСШ в чемпионате области играл, это было лет пятнадцать назад - в начале нулевых
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    Роман Жишкович
      Роман Жишкович, 05.04.2017 14:35
    +2
    Чорноморець матчі УПЛ на гіршому полі проводить, а тут вирішили перед Шахтою прогнутися, всі мають бути в рівних умовах, якщо не дозволяють грати на стадіоні Полтави - то не потрібно було дозволяти грати на стадіоні Чорноморця, навіщо ці подвійні стандарти; для одних не можна грати(Шахтар, Динамо), а інші хоч в болоті зобов'язані зіграти.&#65279; Якби на місці ШД була інша команда ФФУ примусило би грати на стадіоні Полтави.
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    Vitaliy_yatsenko
    Vitaliy_yatsenko, 05.04.2017 14:44
    +4
    Дійсно поле в Одесі значно гірше і ми не чуємо жодних нарікань, точніше заборон там грати. До того ж не так давно на цьому полі в Полтаві був матч із лідером першої ліги. І, знову таки, матч відбувся і не було жодних нарікань. Так, поле дійсно виглядає погано, дуже погано. Та на ньому можна грати, бо в Одесі зіграли вже три матчі в цьому році і всі були на полі грунтовому, виключно грунтовому, травою там і не пахне. Тому якщо це поле не рівня 1/4, то чому поле на сьогодні в Одесі рівня вищої ліги? Єдиний підхід повинен бути для всіх, а не система подвійних стандартів. Думаю ми побачили вчергове корумповане рішення.
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    Artem Kondratev
      Artem Kondratev, 05.04.2017 14:46
    +1
    обычное поле после зимы, как и большенство полей в Украине. Так что просто пусть берут и играют
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    prossjanaja
      prossjanaja, 05.04.2017 14:48
    -3
    Iншi клуби першої лiги якось же грають гостьовi матчi на цьому полi,а тут приїхали "королi м`яча"-подавай їм iнше поле.
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    Виталик Неважно
    online
      Виталик Неважно, 05.04.2017 15:00
    +2
    требования в 1й лиге и 1/4 кубка укр разные играть на поле которое хуже чем у нас на кубке завода нет смысла все поделу
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    komp-iigor
    online
      komp-iigor, 05.04.2017 15:02
    +2
    Организаторы КУ не знали о состоянии поля? Или в их обязанность входит только дерибан?
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