Шахтер продемонстрировал свежие фото стадиона Полтавы

Уже после того, как стало известно, что матч 1/4 финала Кубка Украины «Полтава» – «Шахтер» 5-го апреля не состоится, пресс-служба донецкого клуба опубликовала актуальные фотографии полтавского стадиона «Локомотив», где ФФУ запретила «Полтаве» проводить поединок в связи с плохим состоянием газона.
Источник — ФК Шахтер
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