Шахтер продемонстрировал свежие фото стадиона Полтавы

Так как поиздевалось Динамо над Бешикташем - Шахтёру только может присниться в завистливых снах! ...

Редактор, ты опять на таблетках! ДыРка тоже НСК арендует.... нищеброды ... даже своей арены постр...

мдя.... так че ж ты уник такой о Туне не пишешь? или о 2 сезонах в ЛЧ с графой 0!!! унылых послед...

А ещё благодарю Динамо за победу над Бешикташем 6:0 в Лиге Чемпионов, который сейчас продолжает и...

Редактор, ты опять на таблетках.... твоя Дирка тоже НСК арендуют, нищеброды столичные