Сергей ПАЛКИН: «Или мы опускаемся на самое дно, или удерживаем планку»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал решение не проводить матч 1/4 финала Кубка Украины «Полтава» – «Шахтер» в связи с неудовлетворительным состоянием газона на полтавском стадионе «Локомотив».
«Дорогие друзья!
В эти минуты, должен проходить матч, 1/4 финала Кубка Украины Полтава-Шахтер. Однако, по причине неудовлетворительного состояния газона и отказа принимающей стороны перенести матч на другой стадион, поединок не состоялся, и ФК Полтава будет засчитано техническое поражение.
Несмотря на то, что Шахтер выходит в полуфинал, особой радости я не испытываю. Хотелось бы, чтобы победитель определялся на поле, а не в кабинетах. С другой стороны, я поддерживаю решение о запрете проведения матча на стадионе Локомотив, принятое совместно представителями ФФУ и УПЛ. Этот эпизод может стать поворотным в истории реформирования нашего футбола. Я уверен, только решительные действия могут обеспечить порядок и создать предпосылки для развития. Инфраструктура, качественные поля – это фундамент, на котором можно строить команду с долгосрочной перспективой.
Отдельно хотел бы обратить внимание на деструктивную позицию президента полтавского клуба. У него была прекрасная возможность провести матч на стадионе Ворсклы. Пришло бы гораздо больше болельщиков, матч можно было бы провести в вечернее время при качественном освещении, опять же в интересах зрителей и наконец продать билеты, а вырученные средства направить на улучшение качества газона на стадиона Локомотив. К сожалению, этого всего не произошло. И пострадали прежде всего болельщики. В Ахтырке, в отличие от Полтавы, с прошлого года были сделаны правильные выводы, и благодаря действиям руководства клуба «Нефтяник» матч состоится на хорошем газоне.
Сейчас мы стоим перед выбором: или мы идем на поводу у безответственных собственников клубов, шантажирующих футбольную общественность, вносящих своими необдуманными действиями хаос и девальвируя принципы и ценности, опускаемся на самое дно, при этом разрушаем всю систему окончательно или руководствуясь здравым смыслом, принимаем болезненные решения и удерживаем планку качества на уровне, достойном страны, стремящейся к европейским стандартам», – написал Палкин в социальной сети Facebook.
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погудеть еще забыли... кстати, а когда младокроты жили у ФК Полтава в 2014 году на базе забыли?
вы уже на дне, Сережа
погудеть еще забыли... кстати, а когда младокроты жили у ФК Полтава в 2014 году на базе забыли?
Европа, евростандарты, европейское направление, у меня складываеться мнение что вам лишь бы обосрать человека, даже если Палкин скажет что Динамо лучшая команда в мире вы будете кричать что Динамо гавно.
Я лично полностью согласен с его позицией, если мы начнём играть сейчас 1/4 кубка страны на огородах то куда мы скатимся????
И я не вата, и не кум Захарченко и тд.
По всей Украине за вас болеют намного больше людей чем на оккупированных террористами республиках!
Не обращайте внимание на завистников и продолжайте радовать Украинского болельщика красивой игрой и трофеями!
Так на этом стадионе играть будут обе команды! ОБЕ! Команда, которая считает себя мастером и великой дворовой Барселоной, должна свой класс доказывать на любом поле при любых погодных условиях! Из твоего дебильного высказывания следует, что Шахтёр попросту боится проиграть на подобном поле при равных условиях для обоих команд!
По всей Украине за вас болеют намного больше людей чем на оккупированных террористами республиках!
Не обращайте внимание на завистников и продолжайте радовать Украинского болельщика красивой игрой и трофеями!
Особенно порадовал Шахтёр с дворовым швейцарским Янг Бойз и середнячком из Испании "Сельтой"! Настоящее удовольствие получил от немощи и бессилия донецкой инвалидной недокоманды "Шахтёр"!
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