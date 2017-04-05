Артем ФРАНКОВ: «Почему решение по матчу нельзя было принять раньше?»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал отмену матча 1/4 финала Кубка Украины между «Шахтером» и «Полтавой».
«Решение об отмене матча «Полтава» – «Шахтер» по причине неподобающего состояния поля на стадионе «Локомотив» принято. Я бы еще посомневался насчет возможного обращения в КДК, но начинать нужно с одного: какой конкретно пункт регламента нарушен «Полтавой», что конкретно не позволяет играть на этом поле и чьи подписи утвердили это резонансное решение.
И почему его нельзя было принять не менее чем за сутки до матча, а, скажем, за неделю, чтобы работники «Полтавы» не уродовались там днями и ночами? Почему тревогу били так вяло, на что рассчитывали?
Я всё понимаю, но почему играл и играет на своем стадионе «Черноморец»? Уважаемая УПЛ, уважаемый комитет по стадионам, не является ли это классикой избирательного правосудия? В Одессе состояние газона никак не лучше, и уже давно!
Кстати, я бы не обвинял тут «Шахтер». То, что он, скорее всего, более избирательно относится к таким вопросам, активно защищает собственные интересы и голос его звучит намного громче, выглядит достаточно естественным. Остальные воды, что ли, в рот набрали, вот что непонятно...
Да, наше правосудие, в отличие от британского, не прецедентное. Ну так и футбольные процессы не уголовка, а потому здесь в большей степени работают элементарные соображения здравого смысла! Вот Одесса и вот Полтава – вот играем, вот нет. Объясните разницу», – написал Артем Франков в своей конференции.
Источник — MatchDay
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Разница в том что матч уже переносили ! переносили должны были влепить тех.поражение и Охтырке и Полтаве давно!
Разница в том что на таком поле играть не допустимо! И виноват тот кто допустил матч в Одессе.
Лондонский Арсенал играл в кубке против команды 5 лиги. 5 Карл ! Там всего 2000 кресел. Но 5 лига подготовила поле. У нас нещасных 3 лиги и те в дерьме.
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