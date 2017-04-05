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Федерація Футболу України

Нафтовик-Укрнафта - Динамо: останні новини перед матчем

Гості зіграють у своїй домашній білій формі, господарі проведуть матч у чорно-білих кольорах

  • 05.04.2017 14:33
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ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Сьогодні на стадіоні «Нафтовик» у Охтирці відбудеться матч 1/4 фіналу Кубка України, у якому поміряються силами місцевий «Нафтовик-Укрнафта» та київське «Динамо».

Стартовий свисток головного арбітра зустрічі Юрія Грисьо пролунає о 17:00.

Вранці в день гри відбулася традиційна передматчева нарада з організаційних питань, на якій були затверджені комплекти форми, в яких команди проведуть матч.

Динамівці зіграють у своїй домашній білій формі (голкіпер – у зеленому). «Нафтовик-Укрнафта» теж проведе матч у своїх традиційних кольорах – чорно-білих (голкіпер – у бордовому).

Додамо, що на момент початку матчу, за прогнозами синоптиків, температура повітря складатиме комфортні +18°C, хмарно.

Читайте текстову онлайн-трансляцію матчу «Нафтовик-Укрнафта» - «Динамо» на нашому сайті.

Источник — ФК Динамо Киев

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