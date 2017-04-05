Двойные стандарты и стандартные «двойки»

Начнем с того, что отмена четвертьфинала Кубка – это форменное ЧП. Это тебе не мелочь по карманам тырить.

Если бы не состоялась игра условных «Черноморца» с «Олимпиком», чемпионат потерял бы один из множества рядовых матчей, пусть даже и имеющий значение в свете участия в еврокубках. А команды, как мы теперь уже знаем, не досчитались бы по очку.

Здесь же речь идет о том, что за два шага до трофея (пусть и невероятно трудных) команду, для которой уже само участие в этом раунде Кубка – праздник, фактически сняли с соревнований. Возможно ли такое в уважающей себя футбольной стране? Не горячитесь, мы пока не обсуждаем причину происшедшего. Мы всего лишь констатируем, что именно произошло.

Во-вторых, отмена этого матча происходит во второй раз. Отчетливо попахивает беспрецедентностью, а проще говоря – это позор. И позор, прежде всего, для организаторов розыгрыша Кубка Украины.

В свое время мы уже говорили о том, что этого дитятю опекают сразу несколько нянек. И если осенью ему поставили два фингала, то нынче оно таки-осталось без глаза.

Кстати говоря, проблемы можно было бы избежать еще в зародыше, кабы мы продолжали пользоваться единственно разумной системой с рассеиванием команд.

Тогда навряд ли среди восьми лучших оказалась бы 22-я команда текущего украинского футбольного рейтинга. Как, к слову, и в полуфинале не было бы команды, не встречавшейся до этого ни с одним представителем «вышки».

Но это ладно. Хотели «слепой» жребий – тяните, счастливый Вы наш! И получите «одноглазый» четвертьфинал под расписку. А также имеющие под собой основу обвинения в двойных стандартах.

Одиннадцать дней назад «Полтава» на этом же поле принимала лидера Первой лиги, который сумел забить ей дважды. Хуже за это время поляна точно не стала. Какие бы фотографии мы с Вами не наблюдали в интернете. Да пусть она будет и ненакрашенная страшная, и накрашенная – суть не в этом. На ней более-менее благополучно играли в футбол.

Во всяком случае, лучше, чем в Одессе, где были лишь слабые намеки на голевые моменты в самом конце матча. Но там игра, хоть и не до конца понятно, во что именно, состоялась. Так что там насчет требований УПЛ к состоянию поля? Хотя играть на полтавском стадионе «Локомотив», на всякий случай, запретила ФФУ.

Не собираюсь рядиться в тогу адвоката «Полтавы».

Предложения о переносе игры на другой стадион и реакция клуба – это уже вторично. Не отвлекайтесь. Нас должно интересовать другое: почему здесь нельзя было играть, а в Одессе можно? Требования ФФУ более строги, чем у УПЛ? Весьма сомнительно, исходя из предыдущего опыта – скорее наоборот.

Я даже не буду приводить других примеров, достаточно этого одного, но с пылу, с жару. Четыре дня назад вы все видели сами. Кто-нибудь может убедительно доказать, что полтавский «огород» таки-хуже одесского? Я не призываю играть на них, во что бы то ни стало. Просто объясните: почему там играли, а именно тут нельзя?

Потому что, как кто-то написал в комментариях: один Марлос стоит больше «Черноморца», «Олимпика» и «Полтавы», вместе взятых? Потрясающая логика для спортивного состязания. Так, стало быть, мало того, что пропасть между клубами-фаворитами и остальной футбольной Украиной растет и ширится, мы еще должны заботиться, в первую очередь, именно о них?

Поймите правильно: акцент ведь можно и сместить. Почему разрешили играть в Одессе? Но смысл от этого не изменится.

А знаете ли Вы, что «Черноморец» предлагал «Александрии» свой следующий домашний матч перенести к ней на «Нику»? Говорят, соперник отказался. То есть, Вам понятно, где бы состоялась игра, если бы на месте «Александрии» были «Шахтер» или «Динамо». Но это так, к слову.

Очевидно, что футбольной феерии на полтавском «Локомотиве» мы бы не увидели. Хотя это и не медицинский факт. Но футбол – это не только зрелище, это еще и борьба. Обычно я ратую за то, чтобы вторая не заслоняла собой первое. Но когда речь идет о поединке между первой и двадцать второй командой страны, поставьте себя на место андердога и все поймете.

Поэтому я понимаю президента «Полтавы», который отказался переносить игру на другой стадион. Возможно, для него это был единственный шанс оказать более-менее достойное сопротивление. Звучит цинично и даже вульгарно, но вся надежда была на плохое поле, нивелирующее гигантскую разницу в классе. И готовились именно к игре на таком поле.

Если бы наши футбольные власти были последовательны, то решению ФФУ можно было бы только аплодировать. Но, увы, они не только получили уже стандартную «двойку» за домашнее задание, на подготовку которого было более четырех месяцев, но и дали повод для новой волны разговоров о двойных стандартах.