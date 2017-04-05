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Федерація Футболу України

Евгений ГРЕСЬ: «Не было культуры в нашем футболе и не будет»

Известный аналитик – об отмене матча Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером»

  • 05.04.2017 14:40
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ФК Ворскла. Евгений Гресь
© ФК Ворскла. Евгений Гресь

Известный аналитик и журналист Евгений Гресь высказался по поводу отмены матча Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером».

«Не было культуры в нашем футболе и не будет. У каждого своя правда и никто не хочет никому уступать. Уважения - ноль. В первую очередь к болельщикам.

Я, вот, недавно разговаривал с одним очень футбольным человеком, который живет в Европе. Так он долго не мог понять, почему люди не хотят играть на нормальном поле. Объясняю ему: «Там шансов мало». А он в ответ: «Поэтому у вас и футбола нет». А ведь правда - футбола мало. Интриги, обманы, перекручивание фактов и прочее. Стыдно, но другого мы, значит, не заслужили. Так и будем ковыряться в своем болоте. Даже если траву красивую вырастим...

Завтра, кстати, приедут представители ведущих европейских лиг. Думаю, им будет о чем рассказать. С понтами у нас все в порядке. Такую картинку нарисуем - опыт начнут перенимать!», - написал Гресь на своей странице в Facebook.

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