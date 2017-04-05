СЕВІДОВ: «Цікаво, що буде, коли Шахтар побачить газон у Миколаєві»

Головний тренер «Іллічівця» Олександр Севідов прокоментував скандальну ситуацію з відміною матчу 1/4 фіналу Кубка України між «Шахтарем» та «Полтавою».

«Зараз мені дуже важко коментувати стан газону на стадіоні «Локомотив». Все-таки вже достатньо часу пройшло. Зараз вже прийшла весна, останні дні були дуже теплими.

Звісно, всім нам і в тому числі ФК «Полтава» хочеться грати на гарному газоні, але я вам скажу, що це далеко не найгірший газон, на якому нам доводилось грати в Першій лізі. Я не знаю відбудеться матч чи ні, але мені цікаво подивитись, якщо «Шахтар» потрапить на «Миколаїв», приїде туди і побачить їх газон.

Мені дійсно не зрозуміло, коли на однакових газонах одним дозволяють грати, а іншим ні. Хоча, по-хорошому необхідно було зібрати компетентну комісію і проїхатись по тим полям, на яких грають професійні клуби України. Після цього треба вже робити якісь висновки.

Всі ми хотіли, щоб матч відбувся. Подивитися, як команда Першої ліги буде виглядати на фоні донецького «Шахтаря». Я знаю, наскільки імпульсивний президент ФК «Полтава», зізнаюсь, що мені б дуже не хотілося, щоб Перша ліга втратила таку команду. А таке дійсно може статися, знаючи президента ФК «Полтава», - сказав Севідов.