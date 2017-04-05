Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Федерація Футболу України

Максим МАЛЫШЕВ: «Жаль, что не получилось сыграть с Полтавой»

Хавбек «Шахтера» – об отмене матча Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером»

  • 05.04.2017 17:06
  • 414 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Максим Малышев
© ФК Шахтер Донецк. Максим Малышев

Игрок «Шахтера» Максим Малышев в интервью прокомментировал отмену матча с «Полтавой» из-за плохого состояния газона.

-Уже второй раз не выходит сыграть с «Полтавой», разочарованы?
-Конечно, хотелось сыграть. 1/4 Кубка… Так получилось.

-Как футболисты среагировали?
-Плохо, конечно. Узнали сегодня утром эту информацию и едем домой.

-Как думаешь, можно было играть на таком поле?
-Не знаю. Раз приняли такое решение – значит, нельзя было, наверное.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 05.04.2017 17:16
    -3
    А Палкіну як «жаль, что не получилось сыграть с Полтавой».... кротоссикуняки!
    Ссылка
    LembergWestUkraine
      LembergWestUkraine, 05.04.2017 17:19
    -1
    Ссикуни....
    Ссылка
    Ярослав Кучеров
    online
      Ярослав Кучеров, 05.04.2017 17:26
    -1
    А самим посмотреть поле и дать какие-то рекомендации слабо? Или вы как стадо Баранов под дудочку пляшете? А в Европе так понты поколотить слабо??!!!
    Ссылка
    romanchik83
      romanchik83, 05.04.2017 17:32
    +5
    Нефтяник подготовил поле,а кто Полтаве мешал?
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 05.04.2017 17:51
    -3
    дана команда трк футболу отбеливать Деревяшкина... вот сейчас пойдут интервью на тему... поле плахой, лична не видел, но раз ФФФФФу сказал низзя, значит плахой...

    Вангую, 30-50 сообщений до конца недели, и плач Денисова в воскресенье...
    Ссылка
    mastter77
    mastter77, 05.04.2017 17:53
    -1
    ахметка - ху...й...ло!!!
    Ссылка
    jekavayp
    online
      jekavayp, 05.04.2017 17:58
    -2
    Особенно палке жалко
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.