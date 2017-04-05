Максим МАЛЫШЕВ: «Жаль, что не получилось сыграть с Полтавой»

Игрок «Шахтера» Максим Малышев в интервью прокомментировал отмену матча с «Полтавой» из-за плохого состояния газона.
-Уже второй раз не выходит сыграть с «Полтавой», разочарованы?
-Конечно, хотелось сыграть. 1/4 Кубка… Так получилось.
-Как футболисты среагировали?
-Плохо, конечно. Узнали сегодня утром эту информацию и едем домой.
-Как думаешь, можно было играть на таком поле?
-Не знаю. Раз приняли такое решение – значит, нельзя было, наверное.
Источник — ТК Футбол
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