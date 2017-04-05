МАКАРОВ: «Снятие клуба по ходу соревнования для нас неприемлемо»

Президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал, что «Полтава» не впервые хочет сняться с чемпионата.



«Каждый раз индивидуален. Каждый раз причина была разная. Но находили с клубом общий язык, пытались помочь, включалось руководство ФФУ. В прошлые разы все заканчивалось хэппи-эндом, как будет сейчас – пока не знаю.



С клубом мы постоянно на связи, на данный момент официальные документы еще не получены. Если получим официальные документы о снятии, будем действовать в установленном порядке. Снятие любого клуба по ходу соревнования для нас неприемлемо. Это ломает календарь, бьет по имиджу турнира, его интриге. Ничего хорошего в этом нет, конечно», - сказал Макаров.