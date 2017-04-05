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Федерація Футболу України

МАКАРОВ: «Снятие клуба по ходу соревнования для нас неприемлемо»

Президент ПФЛ – о желании «Полтавы» сняться с чемпионата

  • 05.04.2017 18:32
  • 1130 просмотров
  • 1 комментария
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ffu.org.ua. Сергей Макаров
© ffu.org.ua. Сергей Макаров

Президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал, что «Полтава» не впервые хочет сняться с чемпионата.

«Каждый раз индивидуален. Каждый раз причина была разная. Но находили с клубом общий язык, пытались помочь, включалось руководство ФФУ. В прошлые разы все заканчивалось хэппи-эндом, как будет сейчас – пока не знаю.

С клубом мы постоянно на связи, на данный момент официальные документы еще не получены. Если получим официальные документы о снятии, будем действовать в установленном порядке. Снятие любого клуба по ходу соревнования для нас неприемлемо. Это ломает календарь, бьет по имиджу турнира, его интриге. Ничего хорошего в этом нет, конечно», - сказал Макаров.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 05.04.2017 18:36
    +1
    Какие громкые слова:календарь , имидж турнира, он был хоть раз нормальный тот календарь , а о имидже я промолчу
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