Динамо Киев минимально победило в Ахтырке и вышло в полуфинал

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«Нефтяник-Укрнефть» - «Динамо Киев» - 0:1
- Денис Гармаш, 44
«Нефтяник-Укрнефть»: Валерий Юрчук, Евгений Лозовый (Александр Лапин, '85), Ираклий Циколия, Леонид Бояринцев, Станислав Передыстый, Андрей Власюк, Вячеслав Пиднебенной, Евгений Пасич, Геннадий Пасич (Иван Сондей, '79), Максим Билык, Константин Черний (Сергей Загинайлов, '55)
«Динамо Киев»: Максим Коваль, Александар Пантич, Домагой Вида, Виторину Антунеш (Зураб Очигава, '85), Тамаш Кадар, Сергей Сидорчук (Валерий Федорчук, '73), Владимир Шепелев, Николай Морозюк, Андрей Ярмоленко, Артем Беседин, Денис Гармаш (Дерлис Гонсалес, '67)
Максим Билык, 43. - Сергей Сидорчук, 62. Александар Пантич, 66.
Источник — Sport.ua
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зрозуміло-кубкова гра і все таке...але рівень Динамо впав ну дуже низько...
А как это ты без повтора увидел, был ли там офсайд или нет, если по тому ракурсу не понятно а нормального повтора не было. Да и гол был потому что игроки ДК стали после свистка, так бы не факт что мяч вооще дошел до игрока Ахтырки. Да и вообще не стыдно после кабинетного отскока критиковать команды, которые сражались на поле?
jekavayp ! Ты лучше скажи зачем чистый гол забитый в ворота "чемпиона" командой из райцентра отменил судья ,которого назначило ФФУ ,полностью подконтрольное Шахтеру ?
А как это ты без повтора увидел, был ли там офсайд или нет, если по тому ракурсу не понятно а нормального повтора не было. Да и гол был потому что игроки ДК стали после свистка, так бы не факт что мяч вооще дошел до игрока Ахтырки. Да и вообще не стыдно после кабинетного отскока критиковать команды, которые сражались на поле?
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