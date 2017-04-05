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Федерація Футболу України
Нефтяник-Укрнефть
0:1
Динамо Киев
05.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо Киев минимально победило в Ахтырке и вышло в полуфинал

Победу столичной команде принес гол Дениса Гармаша

  • 05.04.2017 18:54
  • 1610 просмотров
  • 13 комментария
Метки
СПОРТ bigmir)net. Денис Гармаш
© СПОРТ bigmir)net. Денис Гармаш

Отчет о матче ожидайте позже...

«Нефтяник-Укрнефть» - «Динамо Киев» - 0:1

- Денис Гармаш, 44

«Нефтяник-Укрнефть»: Валерий Юрчук, Евгений Лозовый (Александр Лапин, '85), Ираклий Циколия, Леонид Бояринцев, Станислав Передыстый, Андрей Власюк, Вячеслав Пиднебенной, Евгений Пасич, Геннадий Пасич (Иван Сондей, '79), Максим Билык, Константин Черний (Сергей Загинайлов, '55)

«Динамо Киев»: Максим Коваль, Александар Пантич, Домагой Вида, Виторину Антунеш (Зураб Очигава, '85), Тамаш Кадар, Сергей Сидорчук (Валерий Федорчук, '73), Владимир Шепелев, Николай Морозюк, Андрей Ярмоленко, Артем Беседин, Денис Гармаш (Дерлис Гонсалес, '67)

Максим Билык, 43. - Сергей Сидорчук, 62. Александар Пантич, 66.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    jekavayp
    online
      jekavayp, 05.04.2017 18:57
    -8
    Классная игра, с такой самоотверженностью Нефтяника ,понятно почему Копанка боялась перволиговую Полтаву
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    zarhsinskiy
      zarhsinskiy, 05.04.2017 18:59
    +7
    якби гру показали комусь далекому від футболу,не факт,що вгадавби яка команда в якій лізі грає...
    зрозуміло-кубкова гра і все таке...але рівень Динамо впав ну дуже низько...
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    Am-Shegar
      Am-Shegar, 05.04.2017 19:16
    -6
    Может силы берегли? Ведь впереди Олимпик. При всём уважении к ахтырской команде, Олимпик - это не Нефтяник.
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    sunsay88
      sunsay88, 05.04.2017 19:19
    -3
    Вы хоть матч смотрели? ДК в пол ноги играло, видно ж было... Гол забили и спокойно играли не спеша( имея уйму моментов ), у Ахтырки одно желание и все. Но Динамо хотя бы на поле выходит и играет
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    dikankazashahter
      dikankazashahter, 05.04.2017 19:21
    +4
    А гол то чистый Нефтяник забил ! И чудо с пяти миллионной зарплатой опять обосралось ! Мусора они и в Ахтырке мусора ! Ждем новостей от МВД о дебоширах из Киева !
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    dikankazashahter
      dikankazashahter, 05.04.2017 19:29
    +4
    jekavayp ! Ты лучше скажи зачем чистый гол забитый в ворота "чемпиона" командой из райцентра отменил судья ,которого назначило ФФУ ,полностью подконтрольное Шахтеру ?
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    sunsay88
      sunsay88, 05.04.2017 19:36
    -2
    Сейчас вся копанка на ветку ДК придет, своя ж командочка не смогла выйти и сыграть, приходится " мусорами " называть Киев... Хоть бы уже разобрались кто такие "мусора", а кто такие "хохлы"
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    Александр Пахота
    online
      Александр Пахота, 05.04.2017 19:39
    +1
    Динамо сыграло слабо, это факт, Ахтырка сыграла на своём уровне, молодцом! Футбол регрессирует, а нам так хочется ...( Побед!)
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 05.04.2017 19:43
    0
    dikankazashahter, 05.04.2017 19:29
    jekavayp ! Ты лучше скажи зачем чистый гол забитый в ворота "чемпиона" командой из райцентра отменил судья ,которого назначило ФФУ ,полностью подконтрольное Шахтеру ?

    А как это ты без повтора увидел, был ли там офсайд или нет, если по тому ракурсу не понятно а нормального повтора не было. Да и гол был потому что игроки ДК стали после свистка, так бы не факт что мяч вооще дошел до игрока Ахтырки. Да и вообще не стыдно после кабинетного отскока критиковать команды, которые сражались на поле?
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    sasha112006
      sasha112006, 05.04.2017 19:43
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Вот это уровень ДырКи,вымучили
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    Dmutro1988
    online
    Dmutro1988, 05.04.2017 19:45
    +1
    Очередная слабая игра Динамо,мучение с перволиговым клубом,которым должны в первом тайме забивать тройку и спокойно доигрывать.А Нефтянику респект,за отдачу и руководству за подготовку газона,вот кому играть хотелось и не искать причину для роспуска команды.
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    Anton Vyslobokoff
    online
      Anton Vyslobokoff, 05.04.2017 19:47
    0
    Ну и заг! Динамо - не Оно, а Оны. Писаки блин!
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    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 05.04.2017 19:52
    -1
    jekavayp, 05.04.2017 19:43
    dikankazashahter, 05.04.2017 19:29
    jekavayp ! Ты лучше скажи зачем чистый гол забитый в ворота "чемпиона" командой из райцентра отменил судья ,которого назначило ФФУ ,полностью подконтрольное Шахтеру ?

    А как это ты без повтора увидел, был ли там офсайд или нет, если по тому ракурсу не понятно а нормального повтора не было. Да и гол был потому что игроки ДК стали после свистка, так бы не факт что мяч вооще дошел до игрока Ахтырки. Да и вообще не стыдно после кабинетного отскока критиковать команды, которые сражались на поле?
    Так "самое объективное" коломойско-суркивское 2=2 даже не удосужилось показать этот эпизод из всех камер ! Бебех ,которого трудно признать в симпатиях к Шахтеру ,во время матча сказал что вне игры - не было ! Но наверное Палкин позвонил на 2+2 и попросил не показывать повтор ! У вас же во всем виноваты Палкины ,Ахметовы и др. ,но никак не судья ,ошибшийся в пользу Динамо !
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