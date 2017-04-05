Нефтяник-Укрнефть

Соболев поступил скверно, я призываю полтавчан забыть о таком президенте...

Так "самое объективное" коломойско-суркивское 2=2 даже не удосужилось показать этот эпи...

Ну и заг! Динамо - не Оно, а Оны. Писаки блин!

Очередная слабая игра Динамо,мучение с перволиговым клубом,которым должны в первом тайме забивать...