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Федерація Футболу України
Нефтяник-Укрнефть
0:1
Динамо Киев
05.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Нефтяник-Укрнефть — Динамо Киев — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 Кубка Украины «Нефтяник-Укрнефть» — «Динамо Киев»

  • 05.04.2017 19:25
  • 507 просмотров
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Метки
Нефтяник-Укрнефть — Динамо Киев — 0:1. Видеообзор матча

В поединке 1/4 Кубка Украины «Нефтяник-Укрнефть» — «Динамо Киев» минимальную победу одержали гости:

Источник — ТСН

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