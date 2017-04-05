В поединке 1/4 Кубка Украины «Нефтяник-Укрнефть» — «Динамо Киев» минимальную победу одержали гости:
Источник — ТСН
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В поединке 1/4 Кубка Украины «Нефтяник-Укрнефть» — «Динамо Киев» минимальную победу одержали гости:
Источник — ТСН
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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