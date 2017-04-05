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Федерація Футболу України

Богдан ВИННИЦЬКИЙ: «Такого не було ні при Суркісі, ні при Конькові»

Директор ФК «Полтава» - про відміну кубкового матчу проти «Шахатаря»

  • 05.04.2017 20:48
  • 942 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Полтава. Богдан Винницкий
© ФК Полтава. Богдан Винницкий
Директор ФК «Полтава» Богдан Винницький повідомив, що говорив президент клубу, звертаючись до вболівальників, а також підсумував ситуацію, що склалася.
 
Богдан Винницький сповістив, що президент клубу Леонід Соболєв не робив гучних заяв о 14:00, які анонсував ще вчора: «Про припинення існування клубу президент нічого не сказав. Він закликав громадськість не відноситись серйозно до футбольного клубу „Шахтар“, який вирішує все в кулуарах.
 
Одним дозволяють грати на таких полях, іншим ні. Якась дивна ситуація з цією комісією, яка поля в очі не бачила. Сидячи в Києві вона приймає рішення, що поле не здатне прийняти матч. Всі ми дорослі люди і все розуміємо. Такого неподобства не було ні при Суркісі, ні при Конькові. Одних гладять, на інших плюють.
 
Зараз керівництво «Шахтаря» роздає нам поради, що нам треба робити з нашою інфраструктурою. В той час як команда «Шахтар» U-19 дійшла до фіналу Юнацької Ліги УЄФА, тренуючись на нашій базі».

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    Микола Кучер
      Микола Кучер, 05.04.2017 21:05
    +1
    Оце комедія. Краще зразу зробити один фіналіст Шахтар а другого розігрувати. Динамо віграло в Охтирці поле можливо не Олімпійський але нічого.
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    SeliK1936
      SeliK1936, 05.04.2017 21:14
    0
    Это случайно не тот тип, что несколько лет назад со стволом бегал по всему стадиону?
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