Богдан ВИННИЦЬКИЙ: «Такого не було ні при Суркісі, ні при Конькові»

Директор ФК «Полтава» Богдан Винницький повідомив, що говорив президент клубу, звертаючись до вболівальників, а також підсумував ситуацію, що склалася.

Богдан Винницький сповістив, що президент клубу Леонід Соболєв не робив гучних заяв о 14:00, які анонсував ще вчора: «Про припинення існування клубу президент нічого не сказав. Він закликав громадськість не відноситись серйозно до футбольного клубу „Шахтар“, який вирішує все в кулуарах.

Одним дозволяють грати на таких полях, іншим ні. Якась дивна ситуація з цією комісією, яка поля в очі не бачила. Сидячи в Києві вона приймає рішення, що поле не здатне прийняти матч. Всі ми дорослі люди і все розуміємо. Такого неподобства не було ні при Суркісі, ні при Конькові. Одних гладять, на інших плюють.

Зараз керівництво «Шахтаря» роздає нам поради, що нам треба робити з нашою інфраструктурою. В той час як команда «Шахтар» U-19 дійшла до фіналу Юнацької Ліги УЄФА, тренуючись на нашій базі».