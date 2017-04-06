Стефан РЕШКО: «При СССР мы без проблем играли в болоте»

Эксперт Стефан Решко отметил, что «Полтаву», которая отказалась играть с «Шахтером» на стадионе «Ворскла» в Кубке страны, подвела гордыня.

«Думаю, в такой ситуации и речи быть не может о переносе матча, нужно засчитывать техническое поражение «Полтаве», — говорит экс-глава КДК ФФУ Стефан Решко. — Одно дело, когда газон оказался не готов в ноябре после заморозков, там еще можно списать на то, что это клуб первой лиги, войти в положение, пойти навстречу... Но сейчас уже апрель».

«Мы, конечно, и в болоте без проблем играли при СССР, но сейчас другое время, при желании можно научиться приводить поле в нормальное состояние к середине весны. Тем более, что предлагали ведь перенести матч на стадион «Ворсклы», а «Полтава» отказалась. Что это за гордыня такая?».