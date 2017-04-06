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Федерація Футболу України

ФФУ рассмотрит действия ФК Полтава

Полтавскому клубу грозит техническое поражение

  • 06.04.2017 12:18
  • 780 просмотров
  • 12 комментария
Метки
ФК Полтава
© ФК Полтава

Стадион «Локомотив» не соответствует условиям проведения соревнований – и не только из-за состояния газона. Также здесь невозможно принять надлежащие меры безопасности для матчей такой категории. Футбольный клуб «Полтава» проигнорировал решение ФФУ и Премьер-лиги о запрете проведения здесь матча Кубка Украины против «Шахтера» и должен быть наказан техническим поражением, финансовыми санкциями и возмещением расходов команде гостей.

Игорь Грищенко, ответственный секретарь КДК ФФУ:

- Материалы о соответствующих действиях клубов будут направлены в КДК ФФУ, который на следующей неделе даст оценку этим действиям и примет решение о том, почему матч не состоялся, чья в этом вина и, если будет установлена ​​вина клуба-принимающей стороны, то будет рассматриваться вопрос о техническом поражении.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    jekavayp
    online
      jekavayp, 06.04.2017 12:40
    +11
    ахахаха, сейчас чтобы прикрыть свою жопу, они еще скажут что там жерло вулкана образовалось, позорище.
    А занчит менее недели назад когда проводился матч с Илличами, стадион соответствовал, и состоянием газона и уровнем безопасности.
    Вот же ж коварная полтава, за неделю траву покрали и сиденья повыкручивали, все сделали лишь бы не дать донецким принцесскам в футбол сыграть
    Ссылка
    Сергей Панкратьев
      Сергей Панкратьев, 06.04.2017 12:51
    +9
    (финансовыми санкциями и возмещением расходов команде гостей.) Полтава, копанке ещё и на бабло влетело.Когда татар бай уже нажрётся?
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    Одинокий волк
      Одинокий волк, 06.04.2017 12:54
    +7
    Маховик позора раскручивается нашими панами от футбола в прогрессии. Уделали маленький клуб, надругались славно, теперь настало время глумления над ним всласть.
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    WADO-1976
      WADO-1976, 06.04.2017 12:55
    -7
    jekavayp, 06.04.2017 12:40
    ахахаха, сейчас чтобы прикрыть свою жопу, они еще скажут что там жерло вулкана образовалось, позорище.
    А занчит менее недели назад когда проводился матч с Илличами, стадион соответствовал, и состоянием газона и уровнем безопасности.
    Вот же ж коварная полтава, за неделю траву покрали и сиденья повыкручивали, все сделали лишь бы не дать донецким принцесскам в футбол сыграть
    Последний матч Ворсклы и Шахтера в Полтаве собрал 11 000 человек ! Согласен что в будний день такого количества людей не было бы ,а вдруг? Почему Банникова забраковали из-за невозможности обеспечить безопасность ,а на этом "стадионе" можно значит ! Пусть выбежит какой то клоун на поле ? Там все в комплексе - и безопасность и газон и все остальное ! Но как мне кажется ключевым стало позиция Соболева ,который на отрез отказался играть на Ворскле ,тем более что ФФУ уже договорилась и Ворскла была не против ! Ему не матч нужно было проводить ,а в очередной раз поплакаться и привлечь к себе внимание ! Гельзин пошел на компромис и все довольны ! А этот из себя пупа земли корчить начал !
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    kolenval1970
      kolenval1970, 06.04.2017 13:02
    +3
    WADO-1976, 06.04.2017 12:55
    jekavayp, 06.04.2017 12:40
    ахахаха, сейчас чтобы прикрыть свою жопу, они еще скажут что там жерло вулкана образовалось, позорище.А занчит менее недели назад когда проводился матч с Илличами, стадион соответствовал, и состоянием газона и уровнем безопасности. Вот же ж коварная полтава, за неделю траву покрали и сиденья повыкручивали, все сделали лишь бы не дать донецким принцесскам в футбол сыграть

    Последний матч Ворсклы и Шахтера в Полтаве собрал 11 000 человек ! Согласен что в будний день такого количества людей не было бы ,а вдруг? Почему Банникова забраковали из-за невозможности обеспечить безопасность ,а на этом "стадионе" можно значит ! Пусть выбежит какой то клоун на поле ? Там все в комплексе - и безопасность и газон и все остальное ! Но как мне кажется ключевым стало позиция Соболева ,который на отрез отказался играть на Ворскле ,тем более что ФФУ уже договорилась и Ворскла была не против ! Ему не матч нужно было проводить ,а в очередной раз поплакаться и привлечь к себе внимание ! Гельзин пошел на компромис и все довольны ! А этот из себя пупа земли корчить начал !
    Ты все воняешь?100% уверен что в АХТЫРКЕ стадион по этим критериям которые "ШЬЮТ" ФК ПОЛТАВА с подачи ЕбАЛКИНА ТАКЖЕ НЕ ПРОХОДИТ.Но почему то ДИНАМО не лезло в САЛУПУ как это постоянно любит делать ВОСТОЧНАЯ ПИДРАЛОНА.
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    cerik45
      cerik45, 06.04.2017 13:16
    +5
    (учитесь) у каталы ахметки,как на ровном месте бабло зарабативать,Полтаву ещё обяжут бабло копанке виплатить.Гореть вам су-и в аду.
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    Elblanko
      Elblanko, 06.04.2017 13:18
    +2
    jekavayp, 06.04.2017 12:40
    ахахаха, сейчас чтобы прикрыть свою жопу, они еще скажут что там жерло вулкана образовалось, позорище.
    А занчит менее недели назад когда проводился матч с Илличами, стадион соответствовал, и состоянием газона и уровнем безопасности.
    Вот же ж коварная полтава, за неделю траву покрали и сиденья повыкручивали, все сделали лишь бы не дать донецким принцесскам в футбол сыграть
    Плюсую.
    Ссылка
    Dmutro1988
    Dmutro1988, 06.04.2017 13:29
    -2
    kolenval1970, 06.04.2017 13:02
    WADO-1976, 06.04.2017 12:55
    jekavayp, 06.04.2017 12:40 ахахаха, сейчас чтобы прикрыть свою жопу, они еще скажут что там жерло вулкана образовалось, позорище.А занчит менее недели назад когда проводился матч с Илличами, стадион соответствовал, и состоянием газона и уровнем безопасности. Вот же ж коварная полтава, за неделю траву покрали и сиденья повыкручивали, все сделали лишь бы не дать донецким принцесскам в футбол сыграть Последний матч Ворсклы и Шахтера в Полтаве собрал 11 000 человек ! Согласен что в будний день такого количества людей не было бы ,а вдруг? Почему Банникова забраковали из-за невозможности обеспечить безопасность ,а на этом "стадионе" можно значит ! Пусть выбежит какой то клоун на поле ? Там все в комплексе - и безопасность и газон и все остальное ! Но как мне кажется ключевым стало позиция Соболева ,который на отрез отказался играть на Ворскле ,тем более что ФФУ уже договорилась и Ворскла была не против ! Ему не матч нужно было проводить ,а в очередной раз поплакаться и привлечь к себе внимание ! Гельзин пошел на компромис и все довольны ! А этот из себя пупа земли корчить начал !

    Ты все воняешь?100% уверен что в АХТЫРКЕ стадион по этим критериям которые "ШЬЮТ" ФК ПОЛТАВА с подачи ЕбАЛКИНА ТАКЖЕ НЕ ПРОХОДИТ.Но почему то ДИНАМО не лезло в САЛУПУ как это постоянно любит делать ВОСТОЧНАЯ ПИДРАЛОНА.
    В Ахтырке было прекрасное поле,ты хоть футбол посмотри и сравни,здесь любому поНятно что президент Полтавы не хотел играть с Шахтёром,а может искал повод чтобы распустить команду,специально газон угробил,так как в 30 минутах на стадионе Ворскла,газон в прекрасном состоянии,СТРАННО,ДА?!
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    Dmutro1988
    Dmutro1988, 06.04.2017 13:35
    -4
    kolenval1970, 06.04.2017 13:02
    WADO-1976, 06.04.2017 12:55
    jekavayp, 06.04.2017 12:40 ахахаха, сейчас чтобы прикрыть свою жопу, они еще скажут что там жерло вулкана образовалось, позорище.А занчит менее недели назад когда проводился матч с Илличами, стадион соответствовал, и состоянием газона и уровнем безопасности. Вот же ж коварная полтава, за неделю траву покрали и сиденья повыкручивали, все сделали лишь бы не дать донецким принцесскам в футбол сыграть Последний матч Ворсклы и Шахтера в Полтаве собрал 11 000 человек ! Согласен что в будний день такого количества людей не было бы ,а вдруг? Почему Банникова забраковали из-за невозможности обеспечить безопасность ,а на этом "стадионе" можно значит ! Пусть выбежит какой то клоун на поле ? Там все в комплексе - и безопасность и газон и все остальное ! Но как мне кажется ключевым стало позиция Соболева ,который на отрез отказался играть на Ворскле ,тем более что ФФУ уже договорилась и Ворскла была не против ! Ему не матч нужно было проводить ,а в очередной раз поплакаться и привлечь к себе внимание ! Гельзин пошел на компромис и все довольны ! А этот из себя пупа земли корчить начал !

    Ты все воняешь?100% уверен что в АХТЫРКЕ стадион по этим критериям которые "ШЬЮТ" ФК ПОЛТАВА с подачи ЕбАЛКИНА ТАКЖЕ НЕ ПРОХОДИТ.Но почему то ДИНАМО не лезло в САЛУПУ как это постоянно любит делать ВОСТОЧНАЯ ПИДРАЛОНА.
    И ещё одно,ФФУ управляют люди Суркиса,и как отменяли жёлтую для Ярмоленко,что было НОНСЕНСОМ в современном футболе все помнят,и как матч Олимпик-Динамо перенесли со стадионна домашнего Олимпика Банникова на стадион Динамо,по причине буйства фанатов,а ведь киянам надо было техническое поражение давать за такое и всё,ТОЖЕ ПОМНИМ.Так что все вопросы к своим хозяевам,может они и дали повод специально своим фанатам хоть в чём-то порадоваться,так как на футбольном поле одни провалы,а так без повода по обвинять Шахтёр,который кстати играть НЕ ОТКАЗЫВАЛСЯ,а решение принимали инспекторы ФФУ которые подчинются Суркису))))
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    arkada56
    online
      arkada56, 06.04.2017 13:45
    +2
    Dmutro1988, 06.04.2017 13:35
    kolenval1970, 06.04.2017 13:02
    WADO-1976, 06.04.2017 12:55 jekavayp, 06.04.2017 12:40 ахахаха, сейчас чтобы прикрыть свою жопу, они еще скажут что там жерло вулкана образовалось, позорище.А занчит менее недели назад когда проводился матч с Илличами, стадион соответствовал, и состоянием газона и уровнем безопасности. Вот же ж коварная полтава, за неделю траву покрали и сиденья повыкручивали, все сделали лишь бы не дать донецким принцесскам в футбол сыграть Последний матч Ворсклы и Шахтера в Полтаве собрал 11 000 человек ! Согласен что в будний день такого количества людей не было бы ,а вдруг? Почему Банникова забраковали из-за невозможности обеспечить безопасность ,а на этом "стадионе" можно значит ! Пусть выбежит какой то клоун на поле ? Там все в комплексе - и безопасность и газон и все остальное ! Но как мне кажется ключевым стало позиция Соболева ,который на отрез отказался играть на Ворскле ,тем более что ФФУ уже договорилась и Ворскла была не против ! Ему не матч нужно было проводить ,а в очередной раз поплакаться и привлечь к себе внимание ! Гельзин пошел на компромис и все довольны ! А этот из себя пупа земли корчить начал ! Ты все воняешь?100% уверен что в АХТЫРКЕ стадион по этим критериям которые "ШЬЮТ" ФК ПОЛТАВА с подачи ЕбАЛКИНА ТАКЖЕ НЕ ПРОХОДИТ.Но почему то ДИНАМО не лезло в САЛУПУ как это постоянно любит делать ВОСТОЧНАЯ ПИДРАЛОНА.

    И ещё одно,ФФУ управляют люди Суркиса,и как отменяли жёлтую для Ярмоленко,что было НОНСЕНСОМ в современном футболе все помнят,и как матч Олимпик-Динамо перенесли со стадионна домашнего Олимпика Банникова на стадион Динамо,по причине буйства фанатов,а ведь киянам надо было техническое поражение давать за такое и всё,ТОЖЕ ПОМНИМ.Так что все вопросы к своим хозяевам,может они и дали повод специально своим фанатам хоть в чём-то порадоваться,так как на футбольном поле одни провалы,а так без повода по обвинять Шахтёр,который кстати играть НЕ ОТКАЗЫВАЛСЯ,а решение принимали инспекторы ФФУ которые подчинются Суркису))))
    Не смеши,ты вот эту муйню на терриконе запости там оценят.
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    h3adWay
    online
      h3adWay, 06.04.2017 13:51
    -1
    jekavayp, 06.04.2017 12:40
    ахахаха, сейчас чтобы прикрыть свою жопу, они еще скажут что там жерло вулкана образовалось, позорище.
    А занчит менее недели назад когда проводился матч с Илличами, стадион соответствовал, и состоянием газона и уровнем безопасности.
    Вот же ж коварная полтава, за неделю траву покрали и сиденья повыкручивали, все сделали лишь бы не дать донецким принцесскам в футбол сыграть
    внезапно, но требования в первой, высшей и кубке украины везде разные. в первой лиге можно на огородах играть, в кубке - нет. ты же вроде не такой тупой, как твои комментарии. зачем ты вот эту чушь пишешь?
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 06.04.2017 14:04
    0
    WADO-1976, 06.04.2017 12:55
    jekavayp, 06.04.2017 12:40
    ахахаха, сейчас чтобы прикрыть свою жопу, они еще скажут что там жерло вулкана образовалось, позорище.А занчит менее недели назад когда проводился матч с Илличами, стадион соответствовал, и состоянием газона и уровнем безопасности. Вот же ж коварная полтава, за неделю траву покрали и сиденья повыкручивали, все сделали лишь бы не дать донецким принцесскам в футбол сыграть

    Последний матч Ворсклы и Шахтера в Полтаве собрал 11 000 человек ! Согласен что в будний день такого количества людей не было бы ,а вдруг? Почему Банникова забраковали из-за невозможности обеспечить безопасность ,а на этом "стадионе" можно значит ! Пусть выбежит какой то клоун на поле ? Там все в комплексе - и безопасность и газон и все остальное ! Но как мне кажется ключевым стало позиция Соболева ,который на отрез отказался играть на Ворскле ,тем более что ФФУ уже договорилась и Ворскла была не против ! Ему не матч нужно было проводить ,а в очередной раз поплакаться и привлечь к себе внимание ! Гельзин пошел на компромис и все довольны ! А этот из себя пупа земли корчить начал !

    Он не обязан никому и ничем, идти или не идти это его личное дело. Не захотел , значит не захотел. А из-за Копанки теперь создали очень опасный прецедент, причем создали беспочвенно. Просто цирк говорить от ФФУ, говорить что стадион непригоден, через пару дней как на нем была проведена игра чемпоната
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