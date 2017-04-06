ФФУ рассмотрит действия ФК Полтава

Стадион «Локомотив» не соответствует условиям проведения соревнований – и не только из-за состояния газона. Также здесь невозможно принять надлежащие меры безопасности для матчей такой категории. Футбольный клуб «Полтава» проигнорировал решение ФФУ и Премьер-лиги о запрете проведения здесь матча Кубка Украины против «Шахтера» и должен быть наказан техническим поражением, финансовыми санкциями и возмещением расходов команде гостей.

Игорь Грищенко, ответственный секретарь КДК ФФУ:

- Материалы о соответствующих действиях клубов будут направлены в КДК ФФУ, который на следующей неделе даст оценку этим действиям и примет решение о том, почему матч не состоялся, чья в этом вина и, если будет установлена ​​вина клуба-принимающей стороны, то будет рассматриваться вопрос о техническом поражении.