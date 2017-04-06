ФФУ рассмотрит действия ФК Полтава

Стадион «Локомотив» не соответствует условиям проведения соревнований – и не только из-за состояния газона. Также здесь невозможно принять надлежащие меры безопасности для матчей такой категории. Футбольный клуб «Полтава» проигнорировал решение ФФУ и Премьер-лиги о запрете проведения здесь матча Кубка Украины против «Шахтера» и должен быть наказан техническим поражением, финансовыми санкциями и возмещением расходов команде гостей.
Игорь Грищенко, ответственный секретарь КДК ФФУ:
- Материалы о соответствующих действиях клубов будут направлены в КДК ФФУ, который на следующей неделе даст оценку этим действиям и примет решение о том, почему матч не состоялся, чья в этом вина и, если будет установлена вина клуба-принимающей стороны, то будет рассматриваться вопрос о техническом поражении.
Источник — ТК Футбол
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А занчит менее недели назад когда проводился матч с Илличами, стадион соответствовал, и состоянием газона и уровнем безопасности.
Вот же ж коварная полтава, за неделю траву покрали и сиденья повыкручивали, все сделали лишь бы не дать донецким принцесскам в футбол сыграть
А занчит менее недели назад когда проводился матч с Илличами, стадион соответствовал, и состоянием газона и уровнем безопасности.
Вот же ж коварная полтава, за неделю траву покрали и сиденья повыкручивали, все сделали лишь бы не дать донецким принцесскам в футбол сыграть
ахахаха, сейчас чтобы прикрыть свою жопу, они еще скажут что там жерло вулкана образовалось, позорище.А занчит менее недели назад когда проводился матч с Илличами, стадион соответствовал, и состоянием газона и уровнем безопасности. Вот же ж коварная полтава, за неделю траву покрали и сиденья повыкручивали, все сделали лишь бы не дать донецким принцесскам в футбол сыграть
Последний матч Ворсклы и Шахтера в Полтаве собрал 11 000 человек ! Согласен что в будний день такого количества людей не было бы ,а вдруг? Почему Банникова забраковали из-за невозможности обеспечить безопасность ,а на этом "стадионе" можно значит ! Пусть выбежит какой то клоун на поле ? Там все в комплексе - и безопасность и газон и все остальное ! Но как мне кажется ключевым стало позиция Соболева ,который на отрез отказался играть на Ворскле ,тем более что ФФУ уже договорилась и Ворскла была не против ! Ему не матч нужно было проводить ,а в очередной раз поплакаться и привлечь к себе внимание ! Гельзин пошел на компромис и все довольны ! А этот из себя пупа земли корчить начал !
А занчит менее недели назад когда проводился матч с Илличами, стадион соответствовал, и состоянием газона и уровнем безопасности.
Вот же ж коварная полтава, за неделю траву покрали и сиденья повыкручивали, все сделали лишь бы не дать донецким принцесскам в футбол сыграть
jekavayp, 06.04.2017 12:40 ахахаха, сейчас чтобы прикрыть свою жопу, они еще скажут что там жерло вулкана образовалось, позорище.А занчит менее недели назад когда проводился матч с Илличами, стадион соответствовал, и состоянием газона и уровнем безопасности. Вот же ж коварная полтава, за неделю траву покрали и сиденья повыкручивали, все сделали лишь бы не дать донецким принцесскам в футбол сыграть Последний матч Ворсклы и Шахтера в Полтаве собрал 11 000 человек ! Согласен что в будний день такого количества людей не было бы ,а вдруг? Почему Банникова забраковали из-за невозможности обеспечить безопасность ,а на этом "стадионе" можно значит ! Пусть выбежит какой то клоун на поле ? Там все в комплексе - и безопасность и газон и все остальное ! Но как мне кажется ключевым стало позиция Соболева ,который на отрез отказался играть на Ворскле ,тем более что ФФУ уже договорилась и Ворскла была не против ! Ему не матч нужно было проводить ,а в очередной раз поплакаться и привлечь к себе внимание ! Гельзин пошел на компромис и все довольны ! А этот из себя пупа земли корчить начал !
Ты все воняешь?100% уверен что в АХТЫРКЕ стадион по этим критериям которые "ШЬЮТ" ФК ПОЛТАВА с подачи ЕбАЛКИНА ТАКЖЕ НЕ ПРОХОДИТ.Но почему то ДИНАМО не лезло в САЛУПУ как это постоянно любит делать ВОСТОЧНАЯ ПИДРАЛОНА.
jekavayp, 06.04.2017 12:40 ахахаха, сейчас чтобы прикрыть свою жопу, они еще скажут что там жерло вулкана образовалось, позорище.А занчит менее недели назад когда проводился матч с Илличами, стадион соответствовал, и состоянием газона и уровнем безопасности. Вот же ж коварная полтава, за неделю траву покрали и сиденья повыкручивали, все сделали лишь бы не дать донецким принцесскам в футбол сыграть Последний матч Ворсклы и Шахтера в Полтаве собрал 11 000 человек ! Согласен что в будний день такого количества людей не было бы ,а вдруг? Почему Банникова забраковали из-за невозможности обеспечить безопасность ,а на этом "стадионе" можно значит ! Пусть выбежит какой то клоун на поле ? Там все в комплексе - и безопасность и газон и все остальное ! Но как мне кажется ключевым стало позиция Соболева ,который на отрез отказался играть на Ворскле ,тем более что ФФУ уже договорилась и Ворскла была не против ! Ему не матч нужно было проводить ,а в очередной раз поплакаться и привлечь к себе внимание ! Гельзин пошел на компромис и все довольны ! А этот из себя пупа земли корчить начал !
Ты все воняешь?100% уверен что в АХТЫРКЕ стадион по этим критериям которые "ШЬЮТ" ФК ПОЛТАВА с подачи ЕбАЛКИНА ТАКЖЕ НЕ ПРОХОДИТ.Но почему то ДИНАМО не лезло в САЛУПУ как это постоянно любит делать ВОСТОЧНАЯ ПИДРАЛОНА.
WADO-1976, 06.04.2017 12:55 jekavayp, 06.04.2017 12:40 ахахаха, сейчас чтобы прикрыть свою жопу, они еще скажут что там жерло вулкана образовалось, позорище.А занчит менее недели назад когда проводился матч с Илличами, стадион соответствовал, и состоянием газона и уровнем безопасности. Вот же ж коварная полтава, за неделю траву покрали и сиденья повыкручивали, все сделали лишь бы не дать донецким принцесскам в футбол сыграть Последний матч Ворсклы и Шахтера в Полтаве собрал 11 000 человек ! Согласен что в будний день такого количества людей не было бы ,а вдруг? Почему Банникова забраковали из-за невозможности обеспечить безопасность ,а на этом "стадионе" можно значит ! Пусть выбежит какой то клоун на поле ? Там все в комплексе - и безопасность и газон и все остальное ! Но как мне кажется ключевым стало позиция Соболева ,который на отрез отказался играть на Ворскле ,тем более что ФФУ уже договорилась и Ворскла была не против ! Ему не матч нужно было проводить ,а в очередной раз поплакаться и привлечь к себе внимание ! Гельзин пошел на компромис и все довольны ! А этот из себя пупа земли корчить начал ! Ты все воняешь?100% уверен что в АХТЫРКЕ стадион по этим критериям которые "ШЬЮТ" ФК ПОЛТАВА с подачи ЕбАЛКИНА ТАКЖЕ НЕ ПРОХОДИТ.Но почему то ДИНАМО не лезло в САЛУПУ как это постоянно любит делать ВОСТОЧНАЯ ПИДРАЛОНА.
И ещё одно,ФФУ управляют люди Суркиса,и как отменяли жёлтую для Ярмоленко,что было НОНСЕНСОМ в современном футболе все помнят,и как матч Олимпик-Динамо перенесли со стадионна домашнего Олимпика Банникова на стадион Динамо,по причине буйства фанатов,а ведь киянам надо было техническое поражение давать за такое и всё,ТОЖЕ ПОМНИМ.Так что все вопросы к своим хозяевам,может они и дали повод специально своим фанатам хоть в чём-то порадоваться,так как на футбольном поле одни провалы,а так без повода по обвинять Шахтёр,который кстати играть НЕ ОТКАЗЫВАЛСЯ,а решение принимали инспекторы ФФУ которые подчинются Суркису))))
А занчит менее недели назад когда проводился матч с Илличами, стадион соответствовал, и состоянием газона и уровнем безопасности.
Вот же ж коварная полтава, за неделю траву покрали и сиденья повыкручивали, все сделали лишь бы не дать донецким принцесскам в футбол сыграть
ахахаха, сейчас чтобы прикрыть свою жопу, они еще скажут что там жерло вулкана образовалось, позорище.А занчит менее недели назад когда проводился матч с Илличами, стадион соответствовал, и состоянием газона и уровнем безопасности. Вот же ж коварная полтава, за неделю траву покрали и сиденья повыкручивали, все сделали лишь бы не дать донецким принцесскам в футбол сыграть
Последний матч Ворсклы и Шахтера в Полтаве собрал 11 000 человек ! Согласен что в будний день такого количества людей не было бы ,а вдруг? Почему Банникова забраковали из-за невозможности обеспечить безопасность ,а на этом "стадионе" можно значит ! Пусть выбежит какой то клоун на поле ? Там все в комплексе - и безопасность и газон и все остальное ! Но как мне кажется ключевым стало позиция Соболева ,который на отрез отказался играть на Ворскле ,тем более что ФФУ уже договорилась и Ворскла была не против ! Ему не матч нужно было проводить ,а в очередной раз поплакаться и привлечь к себе внимание ! Гельзин пошел на компромис и все довольны ! А этот из себя пупа земли корчить начал !
Он не обязан никому и ничем, идти или не идти это его личное дело. Не захотел , значит не захотел. А из-за Копанки теперь создали очень опасный прецедент, причем создали беспочвенно. Просто цирк говорить от ФФУ, говорить что стадион непригоден, через пару дней как на нем была проведена игра чемпоната
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