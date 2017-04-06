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Федерація Футболу України

Кубок Украины: Динамо отправится в Николаев, Днепр ждет Шахтер

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Украины

  • 06.04.2017 13:16
  • 2081 просмотров
  • 14 комментария
Метки
xsport.ua
© xsport.ua

Дирекция Премьер-лиги провела жеребьевку полуфиналов Кубка Украины. Пока нет официального решения по матчу «Полтава» - «Шахтер» «жеребили» победителя этой пары. Также по регламенту клуб ПФЛ является хозяином поля без жеребьевки.

Победитель пары «Полтава»/«Шахтер» – «Днепр»

«Николаев» - «Динамо»   

Полуфинальные матчи состоятся 26 апреля. Финал Кубка Украины сыграют 17 мая. Победитель первой пары будет номинальным хозяином финала.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Elblanko
      Elblanko, 06.04.2017 13:20
    +7
    Динамо фартануло. Совпадєніє? Не думаю.
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    Пионер
    Пионер, 06.04.2017 13:20
    +8
    Ну естественно Динамо и Шахтер развели в разные стороны, чтобы они сыграли в финале. Как-то я даже не сомневался что "жребий выпадет" именно так...
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    semeramid-dayn
      semeramid-dayn, 06.04.2017 13:20
    +6
    Все логично, ждём финала шахта-дк
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    Elblanko
      Elblanko, 06.04.2017 13:22
    +13
    semeramid-dayn, 06.04.2017 13:20
    Все логично, ждём финала шахта-дк
    А вдруг Миколаїв Дніпро.
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    Patriot UA
      Patriot UA, 06.04.2017 13:23
    +7
    "СЛІПИЙ" жереб по українськи, хто б сумеівався.....
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    semeramid-dayn
      semeramid-dayn, 06.04.2017 13:24
    +6
    Elblanko, 06.04.2017 13:22
    semeramid-dayn, 06.04.2017 13:20
    Все логично, ждём финала шахта-дк

    А вдруг Миколаїв Дніпро.
    Угу, также маловероятно как и полуфиналы Николаев- Днепр, шахта - динамо
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    adekvatenko
    online
      adekvatenko, 06.04.2017 13:33
    -1
    Дивно ! На помийці від Шурика пишуть що Динамо гратиме з Миколаєвом у Києві ! Де ж правда?
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    Минин Максим
      Минин Максим, 06.04.2017 13:35
    +3
    По тексту новости Шахтер ждет Днепр, а не наоборот.
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    arkada56
    online
      arkada56, 06.04.2017 13:41
    0
    Elblanko, 06.04.2017 13:20
    Динамо фартануло. Совпадєніє? Не думаю.
    В чём?Днепр сейчас не сильнее Николаева.
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    Mistral3006
      Mistral3006, 06.04.2017 13:42
    -2
    Какая разница развели или нет, у нас нет футбола уже на Украине вообще. Реальный покозатель класса украинских команд - это ЕВРОКУБКИ!!! И там мы в жо...е полной!!! Есть один клуб более менее - это Шахтер!!! Это более, менее... Нужно менять полностью систему в укр. футболе, подход к развитию, финансовые состовляющие. Если этого не будет кому нужны Ваши коментарии в чемпионате 3-4 команд...
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    Zirkaa
    online
      Zirkaa, 06.04.2017 13:44
    -1
    adekvatenko, 06.04.2017 13:33
    Дивно ! На помийці від Шурика пишуть що Динамо гратиме з Миколаєвом у Києві ! Де ж правда?

    Ты что бомжара? Раз по помойкам лазишь
    Ссылка
    Elblanko
      Elblanko, 06.04.2017 13:50
    -1
    arkada56, 06.04.2017 13:41
    Elblanko, 06.04.2017 13:20
    Динамо фартануло. Совпадєніє? Не думаю.

    В чём?Днепр сейчас не сильнее Николаева.
    Взагалі то я про шахту писав.
    Ссылка
    jekavayp
    online
      jekavayp, 06.04.2017 14:00
    -2
    Днепру надо быть готовым что кое кто снова через кабинеты попытается пролезть
    Ссылка
    Юрий Алпатов
    online
      Юрий Алпатов, 06.04.2017 14:06
    0
    Официально Шахтер в финале, потому что дорога к стадиону днепра не пригодна к перевозкам клубного автобуса клуба шахтер.
    Стадионом команда пауло фонсеки осталась довольна.
    Кстати финал кубка внезапно перенесли на стадион Локомотив в Полтаве.
    Теперь команда шахтер думает а принимать ли вообще участие в турнире.
    Информация проверяется.
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