Кубок Украины: Динамо отправится в Николаев, Днепр ждет Шахтер

Дирекция Премьер-лиги провела жеребьевку полуфиналов Кубка Украины. Пока нет официального решения по матчу «Полтава» - «Шахтер» «жеребили» победителя этой пары. Также по регламенту клуб ПФЛ является хозяином поля без жеребьевки.
Победитель пары «Полтава»/«Шахтер» – «Днепр»
«Николаев» - «Динамо»
Полуфинальные матчи состоятся 26 апреля. Финал Кубка Украины сыграют 17 мая. Победитель первой пары будет номинальным хозяином финала.
Источник — Sport.ua
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Все логично, ждём финала шахта-дк
А вдруг Миколаїв Дніпро.
Ты что бомжара? Раз по помойкам лазишь
Динамо фартануло. Совпадєніє? Не думаю.
В чём?Днепр сейчас не сильнее Николаева.
Стадионом команда пауло фонсеки осталась довольна.
Кстати финал кубка внезапно перенесли на стадион Локомотив в Полтаве.
Теперь команда шахтер думает а принимать ли вообще участие в турнире.
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