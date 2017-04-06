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Федерація Футболу України

Константин ЧЕРНИЙ: «Все старались не смотреть на футболки и фамилии»

Футболист «Нефтяника-Укрнефти» прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1)

  • 06.04.2017 13:27
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footballua.tv. Констанин Черний
© footballua.tv. Констанин Черний

«Динамо» обыграло «Нефтяник» в четвертьфинале Кубка Украины со счетом 1:0. Игрок команды из Ахтырки Констанин Черний поделился впечатлениями от игры.

- Это, конечно, очень интересный опыт. Для всех ребят в основном он первый. На поле все равны, все старались не смотреть на футболки и фамилии, а отдаваться. Как по мне, получилось, но не все, конечно.

Источник — ТК Футбол

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