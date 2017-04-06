Константин ЧЕРНИЙ: «Все старались не смотреть на футболки и фамилии»

«Динамо» обыграло «Нефтяник» в четвертьфинале Кубка Украины со счетом 1:0. Игрок команды из Ахтырки Констанин Черний поделился впечатлениями от игры.
- Это, конечно, очень интересный опыт. Для всех ребят в основном он первый. На поле все равны, все старались не смотреть на футболки и фамилии, а отдаваться. Как по мне, получилось, но не все, конечно.
Источник — ТК Футбол
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