Артем ФРАНКОВ: «В Николаеве не отказались бы от Днепра»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал итоги жеребьевки матчей полуфинала Кубка Украины.

«Жребий полуфинала Кубка Украины - хороший. Думаю, сейчас в Николаеве просто счастливы, хотя от Днепра они бы не отказались))) Кстати, шарики тянул глава Ла Лиги Хавьер Тебас, так что с теориями заговора не очень складывается)

К слову, любопытнее всех по Полтаве высказался Севидов: «Это Шахтер еще в Николаеве не играл!» Беспокойство уместно, но, полагаю, справятся», – написал Франков в своей конференции.