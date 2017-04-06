Артем ФРАНКОВ: «В Николаеве не отказались бы от Днепра»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал итоги жеребьевки матчей полуфинала Кубка Украины.
«Жребий полуфинала Кубка Украины - хороший. Думаю, сейчас в Николаеве просто счастливы, хотя от Днепра они бы не отказались))) Кстати, шарики тянул глава Ла Лиги Хавьер Тебас, так что с теориями заговора не очень складывается)
К слову, любопытнее всех по Полтаве высказался Севидов: «Это Шахтер еще в Николаеве не играл!» Беспокойство уместно, но, полагаю, справятся», – написал Франков в своей конференции.
Источник — MatchDay
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.