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Федерація Футболу України

Артем ФРАНКОВ: «В Николаеве не отказались бы от Днепра»

Главред «Футбола» подвел итоги жеребьевки полуфинала Кубка Украины

  • 06.04.2017 14:26
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  • 1 комментария
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал итоги жеребьевки матчей полуфинала Кубка Украины.

«Жребий полуфинала Кубка Украины - хороший. Думаю, сейчас в Николаеве просто счастливы, хотя от Днепра они бы не отказались))) Кстати, шарики тянул глава Ла Лиги Хавьер Тебас, так что с теориями заговора не очень складывается)

К слову, любопытнее всех по Полтаве высказался Севидов: «Это Шахтер еще в Николаеве не играл!» Беспокойство уместно, но, полагаю, справятся», – написал Франков в своей конференции.

Источник — MatchDay

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Комментарии
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 06.04.2017 15:14
    0
    Тобто те, що "шарики" тякгнув якийсь іспанець автоматично виключає підтасовку? )) Ню-ню. А по факту, Динамо - кроти в півфіналі бачити нехотіли, і другого скандалу з полями поспіль також. Як наслідок, Миколаїв - Динамо, Дніпро - штольня.
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