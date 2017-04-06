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Федерація Футболу України

Руслан ЗАБРАНСКИЙ: «Вся Европа звонит, поздравляет»

Наставник «Николаева» - о результатах жеребьевки полуфиналов Кубка Украины

  • 06.04.2017 16:29
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МФК Николаев. Руслан Забранский
© МФК Николаев. Руслан Забранский
Главный тренер «Николаева» Руслан Забранский прокомментировал итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины.
 
«Я еще утром в своем фейсбуке написал, что попадем на «Динамо», проверьте... Мне уже со всей Европы звонят, поздравляют нашу команду, - говорит Забранский. - Вот только что был разговор с Люксембургом...
 
Сейчас, думаю, надо поднять городскую общину, всех николаевских болельщиков. Поддержать команду надо не у экрана телевизора, а на трибуне. Это уникальный шанс. Матч будет транслироваться на всех спортивных телеканалах. Это шанс игрокам, думающим о перспективе, громко заявить о себе. И для самого города, всего николаевского футбола».
 

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