Руслан ЗАБРАНСКИЙ: «Вся Европа звонит, поздравляет»

Главный тренер «Николаева» Руслан Забранский прокомментировал итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины.

«Я еще утром в своем фейсбуке написал, что попадем на «Динамо», проверьте... Мне уже со всей Европы звонят, поздравляют нашу команду, - говорит Забранский. - Вот только что был разговор с Люксембургом...

Сейчас, думаю, надо поднять городскую общину, всех николаевских болельщиков. Поддержать команду надо не у экрана телевизора, а на трибуне. Это уникальный шанс. Матч будет транслироваться на всех спортивных телеканалах. Это шанс игрокам, думающим о перспективе, громко заявить о себе. И для самого города, всего николаевского футбола».