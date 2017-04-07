Сергей РЕБРОВ: «В Украине странная ситуация со стадионами»

Главный тренер Динамо Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки полуфинала Кубка Украины и снова рассказал о преимуществах новой структуры игры команды и о роли в ней некоторых исполнителей.

— Сергей Станиславович, вы довольны кубковым жребием?

— Мы на него отреагировали спокойно. Кто бы ни достался Динамо в соперники — победитель матча Полтава — Шахтер, Днепр или Николаев, — перед нами стояла бы максимальная задача. Кубковый турнир сейчас приобретает для нас особое значение. Мы и раньше стремились выиграть этот трофей, а теперь это стремление удваивается.

— В настоящий момент тема качества полей стала в нашем футболе весьма популярной. В Николаеве газон не очень хороший. Вас это беспокоит?

— Это должно беспокоить не меня, а президента их клуба, а также руководителей УПЛ и ФФУ. Дело чести для любой команды — иметь хорошие поля. Это в первую очередь уважение к своим футболистам и к тому, чем ты занимаешься. Сейчас действительно много разговоров о полях, но начались они слишком поздно. Надо было думать и проверять раньше. А то допускают стадионы к соревнованиям, а затем не разрешают там играть. Странно все это…

Нужен профессиональный подход, квалифицированные агрономы. До матча еще достаточно времени, и я надеюсь, что уж к концу апреля газон будет в норме. Надо только этого захотеть. Я всегда привожу пример Запорожья — там, на Славутич-Арене, на мой взгляд, одно из лучших полей в стране. Причем таким оно было еще в конце февраля. Вот что значит добросовестное отношение к делу.

— В последних поединках по части упомянутого вами отношения к делу вообще нет никаких вопросов к вашим футболистам. Новая схема игры вдохнула в команду новую жизнь?

— Я бы не сказал, что у нас сильно изменилась структура игры. Скорее другими стали функции некоторых исполнителей, и они смогли раскрыть свои лучшие качества, проявить свою разносторонность. Не схемы выигрывают матчи, а отношение, желание и отдача. Важно, чтобы в обороне была вся команда и в атаке была вся команда.

— В Ахтырке так и было?

— Да, у меня нет к ребятам особых претензий. Мы играли против супермотивированного соперника на непростом поле. Минимальный счет нас не смущает — в Кубке разница мячей не имеет никакого значения. Команда выполнила задачу, футболисты действовали дисциплинированно, и для меня это самое главное.

— Наибольшего прогресса в вашей новой системе, кажется, достиг Денис Гармаш…

— Наши перемены в большей степени коснулись специфики игры атакующих исполнителей, поэтому у вас и сложилось такое впечатление. Гармаш и раньше показывал хороший футбол, но теперь у него появилась возможность чаще врываться в штрафную площадь, создавать моменты. Думаю, на этой позиции он больше полезен для команды, причем от обороны его никто не освобождает, и Денис отбирает много мячей.

— Нельзя не отметитьи прогресс в игре Владимира Шепелева, который, по всей видимости, претендует на роль главного открытия весенней части чемпионата. В полной ли мере вас устраивают действия молодого полузащитника?

— Безусловно. Я бы отметил его спокойствие и хладнокровие. Шепелев не боится получать мяч, открываться, брать на себя инициативу. Он хорошо работает на команду, активно вступает в борьбу, совершает много отборов. Самое важное, что Владимир — абсолютно приземленный парень, и если он и дальше будет так реагировать на свои успехи, не поймает какую-то звездочку, то сможет добиться еще большего прогресса. Мы на это надеемся.

— Спокойно реагирует на все и другой недавний дебютант Динамо — Виктор Цыганков. О его склонности к травмам ходило много разговоров, но осень и зимние сборы он провел ровно…

— Вы правы — мы разработали для него специальную программу, и Витя ее выдерживал. Он — очень дисциплинированный парень, трепетно относится к своему здоровью, и недавнее повреждение — первое за то время, что он выступает в первой команде, которое вывело его из строя на 10—14 дней. Что ж, в футболе никто не застрахован от травм, и мы надеемся, что восстановление Цыганкова, как и восстановление Евгения Хачериди и Сергея Рыбалки, пройдет без каких-либо осложнений.